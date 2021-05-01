Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"

Portimao'daki düşük yol tutuş ve sert rüzgarlar, sürücülere epey zor anlar yaşatıyor gibi görünüyordu.

Cumartesi günkü üçüncü antrenman seansında da sürücüler yol tutuş bulmakta zorlandılar ve ayrıca lastikleri ısıtmakta büyük zorluk çektiler.

Red Bull pilotu Max Verstappen, son seansı 0.2 saniye farkla ilk sırada tamamlasa da, Red Bull patronu Christian Horner güçlü bir Mercedes bekliyor.

Horner, “Bu pistte lastiklerin nasıl çalıştığını anlamak çok önemli. Ancak bu esas olarak sürücülerin deneyimlerine ve lastikleri doğru sıcaklıklara getirme becerilerine de bağlı."

"Mercedes ile aynı seviyedeyiz, her iki takım da eşit derecede güçlü. Portekiz pistinin bazı kısımlarında biraz daha iyi görünüyoruz, fakat örneğin Lewis Hamilton 3. virajda daha iyi."

"Sıralama turlarında onlara karşı rekabet edebilmeyi umuyoruz. Geçen yıl Mercedes, Portekiz pistinde ciddi bir avantaja sahipti. Bu kez sıralama turlarında onların önüne geçmeye çalışacağız, ancak antrenman seansının sonuçlarına bakılırsa, mücadele çok sıkı geçecek gibi görünüyor."

"Her halükarda Lewis'in çalışmaları övgüye değer ve bence Mercedes, sıralama turlarında bizim biraz önümüzde olacak. Yine de hızımız cesaret verici ve her şey yarın heyecan verici bir yarış olacağını işaret ediyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images