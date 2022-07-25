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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Horner: "Mercedes, Red Bull ve Ferrari'ye git gide yaklaşıyor"

Christian Horner, Fransa'da sezonun en iyi sonucunu alan Mercedes'in, Red Bull ve Ferrari'ye git gide yaklaştığını söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Horner: "Mercedes, Red Bull ve Ferrari'ye git gide yaklaşıyor"
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Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışı lider götüren Charles Leclerc'in kazasıyla birlikte pazar günü sezonun yedinci galibiyetini aldı ve şampiyonadaki liderlik farkını açtı.

Lewis Hamilton ve George Russell'ın da sırasıyla ikinci ve üçüncü sırayı almasıyla birlikte Mercedes bu yıl ilk kez iki aracıyla birden podyuma çıktı.

Hamilton, güvenlik aracı periyodunun ardından yarış yeniden başladığında Verstappen'in arkasındaydı ancak düzlük hızı eksikliği yüzünden Red Bull pilotuyla mücadele edemedi. Hamilton çizgiyi Verstappen'in 10 saniye arkasında geçti.

Red Bull takım patronu Horner, Mercedes'lerin maksimum hızına "özellikle" şaşırmış olmasa da, rakiplerine yaklaştığına emin.

Horner, "Bu hafta sonuna gelirken övünüyorlardı."

"Sonunda Max makul ölçüde rahattı fakat gittikte yaklaştıklarını görebiliyorsunuz." dedi.

Horner şaka yaparak şunları ekledi: "Toto'nun yaz arası boyunca aracı geliştirmek için çalışacaklarını söylediğini duydum, bu tabii ki yasa dışı olurdu..."

"Git gide yaklaştıklarını görebiliyorsunuz."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, the Red Bull trophy delegate, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, the Red Bull trophy delegate, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Mercedes'in, Paul Ricard'ın pürüzsüz yüzeyi ve W13'e uyan pist düzeni sayesinde Fransa'da başarılı olması bekleniyordu.

Fakat Hamilton, pole pozisyonunu alan Ferrari pilotu Leclerc'ten 0.8 saniye geride kaldı. Russell ise sıralama seansını altıncı sırada tamamlayabildi.

Mercedes takım patronu Wolff, araçta hâlâ "tek turdaki ve stintin ilk etaplarındaki performansın eksik olduğunu" söyledi.

Verstappen'in galibiyeti, şampiyonadaki puan farkını 63'e çıkardı ancak Hollandalı, Ferrari'nin son zamanlardaki performansına bakılırsa, farkın olması gerekenden fazla olduğunu söyledi.

Horner, Ferrari'nin Paul Ricard'da en hızlı araca sahip olup olmadığı sorulduğunda, bunu söylemenin "imkansız "olduğunu belirtti.

Horner, "Elbette Carlos Sainz hızlı göründü ama diğerleri sert lastikteyken, o orta hamur ile farklı bir stratejideydi."

"Kesinlikle bugün hızlı bir araçları vardı." dedi.

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