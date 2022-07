Horner: "Mercedes, Red Bull ve Ferrari'ye git gide yaklaşıyor"

Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışı lider götüren Charles Leclerc'in kazasıyla birlikte pazar günü sezonun yedinci galibiyetini aldı ve şampiyonadaki liderlik farkını açtı.

Lewis Hamilton ve George Russell'ın da sırasıyla ikinci ve üçüncü sırayı almasıyla birlikte Mercedes bu yıl ilk kez iki aracıyla birden podyuma çıktı.

Hamilton, güvenlik aracı periyodunun ardından yarış yeniden başladığında Verstappen'in arkasındaydı ancak düzlük hızı eksikliği yüzünden Red Bull pilotuyla mücadele edemedi. Hamilton çizgiyi Verstappen'in 10 saniye arkasında geçti.

Red Bull takım patronu Horner, Mercedes'lerin maksimum hızına "özellikle" şaşırmış olmasa da, rakiplerine yaklaştığına emin.

Horner, "Bu hafta sonuna gelirken övünüyorlardı."

"Sonunda Max makul ölçüde rahattı fakat gittikte yaklaştıklarını görebiliyorsunuz." dedi.

Horner şaka yaparak şunları ekledi: "Toto'nun yaz arası boyunca aracı geliştirmek için çalışacaklarını söylediğini duydum, bu tabii ki yasa dışı olurdu..."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, the Red Bull trophy delegate, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images