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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Horner: "Mercedes ilk seansta agresif motor ayarları kullandı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, ilk antrenman seansının ardından verdiği demeçte, Mercedes'in motor modu anlamında ilk seansta agresif davrandığını söyledi.

Horner: "Mercedes ilk seansta agresif motor ayarları kullandı"

Mercedes, ilk antrenman seansında güçlü bir performans sergilerken, Valtteri Bottas birinci ve Lewis Hamilton ikinci oldu.

Yine de iki Mercedes ve iki Red Bull, sadece 0.2 saniye içinde dizildiler.

Seansın ardından konuşan takım patronu Christian Horner şöyle dedi: "Araçlar arasındaki fark gerçekten çok az."

"Austin'deki başarılı performansımızın ardından Meksika'ya iyi bir ruh hali içinde geldik. Daha önce burada kazandık ancak Mercedes de burada yarış kazandı. Sıralama turlarında ve yarışta, mümkün olan en iyi işi yapan kişi başarılı olacak."

"Geçmişte Meksika'da iyi performanslar sergiledik ama bunlar şu anda hiçbir şeyi garanti etmiyor. Mercedes'i bir an bile hafife almayacağız."

"Son yıllarda, 20 puanlık bir avantajın bir saniyede içerisinde nasıl yok olabileceğini bir kereden fazla gördük. Her hafta sonu aynı yaklaşımda devam ediyoruz."

"İlk seansa baktığımızda Mercedes, Austin'de olduğu gibi daha agresif motor ayarları kullandı. Bu, gerçekten dikkat çekiciydi. Ancak ilk seansın sonuçları önemli değil. Pist hâlâ çok kirli, yarın çok şey değişecek."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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