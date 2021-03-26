Horner: "Mercedes hızlı görünüyor"

Max Verstappen, Bahreyn'deki ilk Cuma antrenman seansında en iyi zamanı yapmayı başardı. Buna karşılık Mercedes yine alışılmış seviyeye geri dönmüş gibiydi.

Seans sonrası açıklamalarda bulunan Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in hızına dikkat çekti.

Horner, “Bu, 2021 sezonun sadece ilk antrenman seansıydı. Seans içerisindeki sıcaklıklar, sıralama turları ve yarışta sahip olacağımızdan çok daha yüksekti. Aracımızı gridin ilk sırasında görmek her zaman güzeldir, ancak Mercedes'in hızı, dikkatli olmamız gerektiğini açıkça gösteriyor."

"Sonuç çıkarmak için acelemiz yok, ancak şu ana kadar aracımız oldukça verimli ve dayanıklı şekilde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl, sahip olduğumuz zayıflıkları keşfettik ve takım fabrikasında yapılan hesaplamaların sonuçları ile pistte gördüklerimiz arasında yaşanan korelasyon alakalı bir takım problemleri çözdük."

"Mühendislerimiz kış boyunca inanılmaz derecede sıkı çalıştılar ve umarım sağlam bir temel atabilmişizdir. Sezon ilerledikçe bu temeli daha da geliştirmeye çalışacağız. Umarım aerodinami ile alakalı yeni kurallarla ilgili doğru yaklaşımı bulup, bu sayede belirli bir avantaj elde etmeyi başarmışızdır. Bu yıl rekabetçi olabilmemizi umuyorum."

"Bu yıl Honda mühendisleri de harika bir iş çıkardı ve Formula 1'i yıl sonunda bırakacakları için 2022 için planladıkları her şey 2021 için uygulandı. Önlerindeki görev çok büyüktü, ancak bununla başarılı şekilde baş ettiler." dedi.

Sergio Perez hakkındaki soruya Horner, "Sergio takıma bu yıl katıldı, ancak çok deneyimli bir sürücü olduğu için çok sakin bir yaklaşımı var. Max'in çok zor bir takım arkadaşı olduğunun farkında olduğunun düşünüyorum.''

"Şu anda tamamen görevlerine odaklandı ve aracımızın direksiyonunda çok az zaman geçirdiği için görevi mümkün olduğunca çabuk RB16B'ye uyum sağlamak olacak."

"Yine de daha şimdiden, Formula 1'de on yıldan fazla bir süredir kazandığı deneyimin, ona çok yardımcı olduğunu görebiliyoruz. Elbette buna çok güveniyoruz." cevabını verdi.