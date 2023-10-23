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Formula 1 Amerika GP
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Horner: "Mercedes, bugüne hazırlıksız yakalandı"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Amerika GP zafer mücadelesindeki çeşitli strateji ikilemlerini tartıştı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, gridde

Red Bull, Amerika GP'de rakipleri McLaren ve Mercedes'in en baştaki tek pit stop stratejisine aldırmadı ve en başından beri kendileri için daha hızlı görünen iki pit stop stratejisini tercih etti. 

Takım patronu Horner bu konuda, "Yarıştan önce tüm simülasyonlarımız bize iki pit stopun en hızlı olacağını söyledi, biz de bu yönde gittik."

"Sorun, orta stintte sert lastiği mi yoksa orta lastiği mi kullanacağımızdı. Lando'nun [Norris] iki sert lastik kullanacağını biliyorduk, bu yüzden orta lastiği kullanmanın Max için çok daha iyi olacağını düşündük ve bunu kullanarak pist pozisyonunu elde ettikten sonra yarışın sonuna kadar en hızlı yarışımızı gerçekleştirdik."

"Bence Mercedes bugüne hazırlıksız yakalandı. Önce tek pit stop denediler, sonra bundan vazgeçtiler ve ardından son stint için daha iyi olan orta lastiği taktılar. Neyse ki onları durdurabilecek güçteydik." açıklamalarında bulundu.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium with his trophy

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium with his trophy

Horner, Verstappen'in aracında yaşadığı sorunla ilgili olarak da şunları söyledi: "Yarış boyunca fren sorunuyla uğraştı."

"Frenlerden memnun olmadığını duyabiliyordunuz, bu sorunu yaşamak gerçekten biraz fark yaratıyor."

"Bence tüm odağı bu konuda olsa da aradaki farkın ne kadar olduğunu çok iyi biliyordu ve bunu yönetiyordu."

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