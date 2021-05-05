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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Horner: "Mercedes, Bottas'ı sezon ortasında gönderirse şaşırırım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Daily Mail'ın iddiasını yorumladı ve Mercedes eğer sezon ortasında Valtteri Bottas'ı gönderirse bu duruma şaşıracağını belirtti.

Horner: "Mercedes, Bottas'ı sezon ortasında gönderirse şaşırırım"

İngiliz Daily Mail gazetesi geçtiğimiz günlerde sürpriz bir iddia ortaya attı ve Mercedes'in sezon ortasında Valtteri Bottas'ı gönderip, yerine George Russell'ı getirebileceğini iddia etti.

İddiaya göre Bottas'ın pole pozisyonundan başlamasına rağmen 3. bitirdiği Portekiz Grand Prix'sinin ardından Dailymail'e konuşan, Mercedes kampından bir mühendis, ''Fabrikada Valtteri hakkında bir huzursuzluk var.'' 

''O, yeteri kadar iyi değil ve Russell'ın Bahreyn'deki performansı bunu gösterdi.'' açıklamasını yaptı..

Fakat pek çok kişi Mercedes patronu Toto Wolff'un böyle bir iddianın sızması için Daily Mail'i kullanmayacağını iddia ederek bu düşüncelere inanmadılar. Genelde bu tarz iddialar için Alman basını kullanılıyor.

Hatta Fin gazetesi İltalehti, "Daily Mail kimse tarafından ciddiye alınmıyor." yazdı. 

Red Bull takımının patronu Christian Horner bile bu iddialara inanmadı ve Independent gazetesine verdiği demeçte Fin pilotun yaptığı işi övdü.

Horner, "Valtteri, aracı oldukça hızlı sürebiliyor."

"İşlerin nasıl gittiğini göreceğiz ancak Valtteri son birkaç yıldır Mercedes için harika bir iş yaptı."

“Valtteri ve George'u sezon ortasında değiştirirlerse gerçekten şaşırırım." dedi.

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher de bu iddiaları pek ciddiye almayanlardan.

Sport1'e konuşan Schumacher, "Valtteri'yi sezon içerisinde takımdan göndermek mantıklı değil."

"Elbette Hamilton kadar güçlü değil, çünkü bu kadar iyi olan çok az kişi var. Fakat Imola ile kıyasladığınızda Portekiz'de açıkça ileri gitmeyi başardı."

"Bu tür sonuçlar çıkarmak için sezonun henüz çok erken. Ayrıca sürücü değişikliği yapmak, takıma huzurdan çok huzursuzluk getirir."

“Hamilton'ın da Russell'ı takım arkadaşı olarak görmekten mutlu olacağını sanmıyorum.” dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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