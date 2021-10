Horner: "Mercedes bizim rol modelimiz değil"

2010-13 yılları arasında arka arkaya dört şampiyonluk kazanan Red Bull, uzun süre sonra ilk şampiyonluğunu istiyor ve bu yıl ciddi şekilde bunun için savaşıyor.

Diğer tarafta Mercedes, 2014'ten bu yana şampiyon olmayı başardı ve aradan geçen yıllara rağmen, zirvedeki yerini koruyor ve hâlâ motivasyon kaybı yaşamadan şampiyonluk için mücadele ediyor.

Genellikle takımlar, yaşadıkları pek çok şampiyonluktan sonra düşüş yaşarlar ancak Mercedes bunu yaşamadı.

Bu yıl Max Verstappen'le beraber ciddi şekilde Mercedes'e meydan okuyan Red Bull'unn patronu Christian Horner, Mercedes'e saygı duyduklarını söylese de, onların kendileri için bir "rol model" olmadığını belirtti.

Horner, Alman Sportbild'e verdiği röportajda şöyle dedi: "Aramızda karşılıklı saygı var ama onlarla pek bir alakamız yok. Birbirimizle gerçek bir ilişkiye sahip değiliz fakat yine de saygımız var."

"Bu takım son on yılı domine etti, ancak bizim için [rol model} değiller. Biz kendi hedeflerimizi belirledik ve kendi standartlarımız var. Bu konuda kimseyi takip etmiyoruz” dedi.

Şampiyonluk için bu iki takım pist üstünde birbirleriyle savaşıyor fakat pist dışında da psikolojik bir savaş var.

Horner ve Toto Wolff'un birbirlerinden hoşlanmadığı biliniyor, hatta zaman zaman sert açıklamalar da yapılıyor.

Horner, "Şampiyonadaki savaş, pistte olduğu kadar pist dışında da son derece rekabetçi. Sürtüşmeler her zaman vardır. Mercedes açıkça şampiyonluklarını korumak istiyor ve biz de kazanmak istiyoruz. Burada olmamızın tek nedeni bu.” dedi.

Türkiye Grand Prix'si Mercedes'in bu yıl en güçlü olduğu yarışlardan biriydi ve Horner, şampiyonluk için daha iyi olmak zorunda olduklarının farkında.

Horner, şampiyonluk savaşında neyin belirleyici olacağı sorulduğunda, "Bunu yalnızca şansla yapamazsınız."

"Şampiyon olacak bir araca sahip olmamız gerekiyor: hızı ve en iyi stratejiyi sağlamamız gerekiyor. Her şey tek bir değişkene bağlı değil. Paketin bir bütün olarak mükemmel bir şekilde çalışması gerekiyor."

"Mercedes yıllardır ilk kez bu kadar baskı altında ve bundan faydalanmalıyız." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, is interviewed on the grid by Paul di Resta and Simon Lazenby, Sky TV

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images