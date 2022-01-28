Horner: "Mercedes, Abu Dhabi'de Hamilton'ı 'korumasız' bıraktı"

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Abu Dhabi Grand Prix'si, belki de Formula 1 tarihinin en çok konuşulan yarışlarından birisi olmaya doğru gidiyor.

Yarışın üzerinden 1.5 ay geçmesine rağmen hemen hemen her gün Abu Dhabi GP'de yaşananlarla alakalı yeni açıklamalar geliyor.

Bunun temel sebebi, Lewis Hamilton lider giderken Nicholas Latifi'nin kaza yapması ve güvenlik aracına neden olmasıydı. Sonrasında Red Bull, Max Verstappen'i pite aldı ve Hollandalı sürücüyü yeni lastiklere geçirdi. Oysa Mercedes, Hamilton'ı pist üstünde tuttu.

Yarış, son turda tartışmalı şekilde başladı ve Verstappen daha yeni lastiklerle İngiliz pilotu geçerek zafere ulaştı.

Horner, şansın kendilerinden yana olduğunu fakat Mercedes'in de Hamilton'ı pite almayarak hata ettiğini düşünüyor.

Horner, WION'a verdiği demeçte, "Sezona bir bütün olarak bakarsanız, çok fazla şanssızlık yaşadık. Abu Dhabi'de ise yarışın sonundaki olaydan dolayı şanslıydık."

"Güvenlik Aracı'ndan sonra taktiksel olarak doğru kararı verdik."

"Max'i pite aldık, Mercedes Lewis'i dışarıda bıraktı ve yeniden başlangıçta korumasız olacağı ortadaydı."

"Yarış tekrar başladığında, ki bu her zaman yarış direktörünün niyedir, Max'in şansını deneyeceğini biliyorduk."

"Geçiş için önünde sadece bir turu vardı ve başardı. İnanılmaz bir yıl için inanılmaz bir son oldu."

"Max ve Lewis arasındaki savaş, sporun popülaritesini artırdı. Her şey rekabet etrafında dönüyor ve bu açıdan harika bir sezon oldu."

"Bence son 30 yılın en iyi sezonuydu." dedi.