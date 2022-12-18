Horner: "Mercedes 2021'de harcadığı enerjinin bedelini ödedi"

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Mercedes, üst üste sekiz takımlar şampiyonluğu kazansa da, bu yıl sezonu üçüncü sırada tamamladı ve yıl boyunca sadece bir zafer aldı.

Bir önceki yıl Mercedes, son yarışın son turuna kadar şampiyonluk savaşı vermiş ve takımlar şampiyonasında mutlu sona ulaşsa da, pilotlar şampiyonluğunu ufak bir farkla kaçırmıştı.

O yıl Mercedes'le çekişen Red Bull ise Alman üreticinin aksine 2022'de tüm zamanların istatistiksel anlamda en baskın sezonlarından birisini geçirip, iki şampiyonada birden mutlu sona ulaştı.

Takımın bu yıl yaşadığı sorunları değerlendiren Red Bull patronu Christian Horner, 2021 yılında harcanan enerjinin Mercedes'i olumsuz etkilemiş olabileceğini belirtti.

Horner, "Geçen yıl bana bu sezonun sonucunun böyle olacağını söyleselerdi asla inanmazdım."

"Bence Mercedes 2021'de şampiyonluk savaşı verirken çok fazla enerji kaybetti ve bu yıl bunun bedelini ödediklerini görebilirsiniz."

"Takımımla, çıtayı bir kez daha yukarı taşıdıkları, sezona muhteşem şekilde başladıkları, kurallara en iyi şekilde uyum sağladıkları ve stratejik anlamda oldukça net oldukları için inanılmaz gurur duyuyorum."

"İhtiyaç duyduğumuz vakit şartlara uyum sağladık ve her iki sürücü de önemli zaferler alarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar."

"Mercedes ilk kez baskın bir araca sahip değildi. Haliyle hem geçen yıl hem de bu yıl onları yenebilmek inanılmaz bir performans gösterdiğimizin işareti." dedi.