Horner: "Meksika'nın favorisi Ferrari"

Meksika'da daha önce düzenlenen son iki yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen kazanmıştı ve bu hafta sonu da yine Avusturyalı ekibin önde olması bekleniyordu.

Ancak ilk antrenman seansının ardından konuşan Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, takımın üst üste üçüncü zaferini elde etmesinin kolay olmayacağını söyledi.

Horner'a göre hafta sonunun favorisi son yarışların yükselen takımı Ferrari.

Horner, “Bu pistteki favorinin Ferrari olduğunu belirtmek gerekiyor."

"Yaz tatilinden sonra çok güçlüler. Bence Meksika'da kazanma şansı en yüksek takım Ferrari.

"Tabii ki Mercedes pilotları da hızlı olacak, ama umarım mücadelede olabiliriz, çünkü takımımız geçmişte bu pistte başarılı performanslar sergiledi."

"Hava da hafta sonu için belirleyici olacak çünkü hafta sonu boyunca durum ilginç olacağa benziyor."

"Havanın nasıl olacağını söylemek zor, hava tahmini sürekli değişiyor, ancak bir noktada yağmur kesinlikle gelecek." dedi.