Horner: "Mekies, AlphaTauri'ye büyük bir katkı sağlayacak"

Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde AlphaTauri, uzun süredir takım patronu olan Franz Tost'un 2023 sonunda görevinden ayrılacağını ve yerine Ferrari'nin yarış direktörü Laurent Mekies'in geçeceğini duyurdu.

Mekies daha önce AlphaTauri'de [o zamanki adıyla Toro Rosso] baş mühendis olarak çalışmış, 2014 yılında FIA'ya katılmak üzere Faenza'dan ayrılmış ve dört yıl sonra Ferrari'ye geçmişti.

Red Bull'un 2005 yılında eski Minardi takımını satın almasından bu yana Toro Rosso/AlphaTauri'yi yöneten Tost, Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi pilotların gelişiminde önemli bir rol oynadı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Bakü'de Sky F1'e verdiği demeçte AlphaTauri'deki meslektaşına övgüler yağdırdı.

Horner, "Franz uzun yıllardır AlphaTauri ve Toro Rosso takımının harika bir parçası oldu."

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Birçok genç pilotla çalışarak ve takımımıza gelmeden önce onları yetiştirerek çok şey yaptı."

"Ancak belli ki kariyerinde geri adım atmaya karar verdiği bir noktada."

Red Bull danışmanı Helmut Marko ise; Dietrich Mateschitz'in ölümünün ardından Red Bull'un motor sporları operasyonlarının yeni başkanı olan Oliver Mintzlaff ile Tost'un geleceğini görüşmek üzere bu hafta içinde Salzburg'da bir araya geldiklerini açıkladı.

Horner ise bu değişimin kararında kendisine de danışıldığını belirtti.

Horner, "Tabii ki, doğal olarak bana da danışıldı."

"Laurent çok yetenekli bir adam, daha önce takımdaydı ve takımı tanıyor. Takım patronu olarak büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. CEO olarak Peter Beyer da takıma başka bir dinamik getirecek ve bence bu harika bir katkı olacak."