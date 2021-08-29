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Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”

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Red Bull takım patronu Christian Horner, piste çıkış turunda kaza yapan Perez’in aracını tamir etmek için mekanikerlerin büyük çaba harcadıklarını söyledi.

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”

Red Bull pilotu Sergio Perez, Belçika Grand Prix'sinde piste çıkış turunda lastikleri kilitlenmesi ardından kendini bariyerlerde bulundu ve aracı büyük oranda hasar aldı.

Fakat yağmurun şiddetini artırmasıyla yarış önce 5 dakikalık sürelerle ertelenmeye başladı ve ardından bir formasyon turu atıldı. Max Verstappen dışındaki tüm pilotlar önlerini göremediklerini ve yarışın bu şartlarda başlamaması gerektiğini söyledi. Ardından kırmızı bayrakların çıkmasıyla Red Bull, Perez’in aracının üzerinde çalışacak zaman bulmuş oldu.

Kazanın ardından Perez’in resmi olarak yarıştan çekilmiş olmasına rağmen Horner, FIA’yı pilotlarının yarışmasına izin vermek konusunda ikna etmeye çalıştıklarını dile getirmişti ve bunun sonucunda yarış direktörü Michael Masi, Perez’in yarışa katılmasına onay verdi.

Horner, Meksikalı pilotun aracındaki hasarın epey büyük olmasına rağmen mekanikerlerin “bir mucize gerçekleştirmek için” tam gaz çalıştıklarını söyledi.

Red Bull takım patronu, “Mekanikerler tam gaz çalışıyor, bir mucize yaratmaya çalışıyorlar. Bu, Max’in Macaristan’da aldığı hasardan çok daha büyük. Şu anda her şeyimizi veriyoruz ve yarış yeniden başlarsa ki kim bilir belki 1 saat kadar ertelenecek, onu yarışta görebiliriz.” dedi.

Ayrıca Horner, Perez’in aracındaki hasarı tamir etmenin normalde 3 ya da 4 saat süreceğini ancak biri bunu başarabilirse, bunun Red Bull mekanikerleri olduğunu da ekledi.

Yarışın yarına ertelenmesinin lojistik olarak Zandvoort’a gitmeleri için mümkün olup olmadığı sorulduğunda Horner, “Yarın tatil, değil mi; yoksa başka ne yapacağız? Yani evet, neden olmasın? Bunu pek düşünmedim. Çocuklara henüz söylemeyeceğim. Aracı en iyi noktaya getirmek için zorluyoruz.”

Öte yandan Verstappen, diğer pilotların aksine bu şartlarda yarışabileceklerini söylemişti ve Horner, bu konuda şöyle konuştu: “Bence Max yol tutuşu açısından konuştu ve bunun iyi olduğunu söyledi. Sanırım bir ya da iki kişi daha yol tutuşu açısından pistteki su seviyesinin uygun olduğunu söyledi.”

“Asıl sorun görüş mesafesi. Sadece lider araç önünü görebiliyor. Bu yüzden yarış direktörünün güvenlik açısından yarışı başlatmak için güvenli olmadığını düşünmesini anlayabiliyorsunuz.”

Şu nokta itibariyle araçtaki hasar tamir edilmiş durumda.

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