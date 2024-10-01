Horner: "Medya, Mercedes'ten gelen 200 kişi yerine Newey'in ayrılığına odaklanıyor"

Red Bull geçtiğimiz haftalarda, başta Martin'e katılacak olan Newey olmak üzere birçok önemli ayrılığı duyurdu.

Ayrılan bir diğer önemli isim ise Alman üretici 2026'da F1'e girdiğinde Audi'nin takım müdürü olacak olan Jonathan Wheatley.

Red Bull takım patronu Horner, Newey ve Wheatley'nin önemli kayıplar olduğunu ancak Milton Keynes merkezli ekibin iki kişiden daha fazlasını içerdiğini kabul ediyor.

Adrian Newey, Yönetici Teknik Ortak, Aston Martin F1 Takımı, Lawrence Stroll, Sahibi, Aston Martin F1 Takımı Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Horner Channel 4'e verdiği demeçte, "Adrian, yaptığımız her şeyin büyük bir parçasıydı ve birlikte başardığımız her şeye büyük bir sevgi ve gururla bakacağız."

"Jonathan da aynı şekilde önemli bir ekip üyesi. Ama gerçek şu ki, sanırım son 12 ayda proje genelinde, güç aktarma organlarında ve inşa etmekte olduğumuz yepyeni motor atölyesinde 250'ye yakın kişiyi işe aldık."

"Ama medya, Mercedes'ten getirdiğimiz 200'den fazla kişi hakkında konuşmuyor. Bunun yerine ayrılan iki kişiye odaklanılıyor çünkü onlar daha popülerler." şeklinde konuştu.