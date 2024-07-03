Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avusturya GP

Horner, Verstappen'i savundu: "Yaklaşımını değiştirmeyecek"

Red Bull Formula 1 takım patronu Christian Horner, McLaren 'den meslektaşı Andrea Stella'nın Max Verstappen 'e yönelik eleştirilerini "yanlış ve haksız" olarak nitelendirdi.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle for the lead

Pazar günkü yarışın sonlarına doğru liderlik için birkaç tur boyunca savunma yapan Verstappen, 3. virajda McLaren pilotu Norris ile temas yaşadı ve her iki isim de lastik patlattı.

Verstappen lastik değişiminin ardından yarışı beşinci sırada tamamlarken, Norris yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Norris ve McLaren takım patronu Andrea Stella, Verstappen'in agresif savunma taktiklerinden son derece rahatsızdı.

Fakat Horner, Verstappen'in yaklaşımını "değiştirmeyeceğini" söylüyor.

Horner Sky Sports'a verdiği demeçte, "Max açısından kesinlikle hiçbir şey değişmeyecek."

"Bence Lando'nun Max'le nasıl yarışacağını öğrenmesi gibi bir durum var. Şimdi bunu keşfediyorlar."

"Araçlar birbirlerine çok yakın olduğu için önümüzdeki yarışlarda kaçınılmaz olarak ikisi arasında daha fazla yakın mücadele göreceğiz."

"Max sert bir yarışçı - muhtemelen pistteki en sert yarışçılardan biri ve herkes Max'e karşı yarışacaksanız, dişe diş mücadele etmeniz gerektiğini biliyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle for the lead

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle for the lead

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Horner, Verstappen ve Norris'in zaten birbiriyle konuştuğunu ve ortada bir problem olmadığını dile getirdi.

Horner şöyle dedi: "Anladığım kadarıyla zaten konuşmuşlar. Aralarında herhangi bir sorun olduğunu sanmıyorum."

Andrea Stella, yarışın ardından çok sinirliydi ve Max Verstappen'in 2021 sezonundaki hamlelerine atıfta bulundu.

Horner, Miami Grand Prix'sinden bu yana Verstappen ve Norris arasında olası temasın "gelmekte olduğunu" kabul etmesine rağmen, 2021'e atıfta bulunulmasına karşı çıkıyor.

Horner, "2021'de inanılmaz derecede yakın bir yıldı. Max gerçekten sert bir yarışçı ve iki yıldır kimseyle yarışmıyor çünkü çok fazla öndeydi."

"İkisi arasındaki bu temas, birbirleriyle yakın ve sert yarıştıkları iki, üç hatta dört yarışın ardından ortaya çıktı. Bir noktada bu her zaman yaşanacaktı ve üçüncü virajda meydana geldi."

"2021'de  tıpkı o yıl çok sıkı yarıştığı Lewis'in yanlış yaptığı şeyler için cezalandırılması gibi o da yanlış bir şey yaptığında ceza aldı."

"Bir sürücüyü bu şekilde etiketlemenin yanlış ve adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Eminim o anın sıcaklığıyla Andrea için sinir bozucu olmuştur. Fakat ortada sert bir yarış var."

"Michael Schumacher ile Ferrari'de uzun yıllar çalıştı. Bence bunu en iyi onun bilmesi gerekir." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Mercedes F1 takımı giyim partneri olarak Adidas'a geçmeye hazırlanıyor!
Sonraki haber Red Bull, Britanya GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Ferrari, Silverstone'a yeni güncellemeler getiriyor

Ferrari, Silverstone'a yeni güncellemeler getiriyor

Formula 1
Britanya GP
Ferrari, Silverstone'a yeni güncellemeler getiriyor
Tost: "İngiliz taraftarlar muhtemelen Verstappen'i yuhalayacak"

Tost: "İngiliz taraftarlar muhtemelen Verstappen'i yuhalayacak"

Formula 1
Britanya GP
Tost: "İngiliz taraftarlar muhtemelen Verstappen'i yuhalayacak"
Marko, Red Bull'un Silverstone güncellemesinden umutlu: "Tur zamanı üzerinde ektili olacak"

Marko, Red Bull'un Silverstone güncellemesinden umutlu: "Tur zamanı üzerinde ektili olacak"

Formula 1
Britanya GP
Marko, Red Bull'un Silverstone güncellemesinden umutlu: "Tur zamanı üzerinde ektili olacak"

Son Haberler

Norris: "Verstappen ile temasımda yaptıklarımı değiştirmezdim"

Norris: "Verstappen ile temasımda yaptıklarımı değiştirmezdim"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Norris: "Verstappen ile temasımda yaptıklarımı değiştirmezdim"
Newey, geleceği için önemli kararını ne zaman vereceğini açıkladı

Newey, geleceği için önemli kararını ne zaman vereceğini açıkladı

F1 Formula 1
Avusturya GP
Newey, geleceği için önemli kararını ne zaman vereceğini açıkladı
Kenan Sofuoğlu: "Toprak Razgatlıoğlu, 2025'te %100 Dünya Superbike'ta yarışacak"

Kenan Sofuoğlu: "Toprak Razgatlıoğlu, 2025'te %100 Dünya Superbike'ta yarışacak"

SBK World Superbike
Donington
Kenan Sofuoğlu: "Toprak Razgatlıoğlu, 2025'te %100 Dünya Superbike'ta yarışacak"
Ferrari, Silverstone'a yeni güncellemeler getiriyor

Ferrari, Silverstone'a yeni güncellemeler getiriyor

F1 Formula 1
Britanya GP
Ferrari, Silverstone'a yeni güncellemeler getiriyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye