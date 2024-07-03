Horner, Verstappen'i savundu: "Yaklaşımını değiştirmeyecek"

Pazar günkü yarışın sonlarına doğru liderlik için birkaç tur boyunca savunma yapan Verstappen, 3. virajda McLaren pilotu Norris ile temas yaşadı ve her iki isim de lastik patlattı.

Verstappen lastik değişiminin ardından yarışı beşinci sırada tamamlarken, Norris yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Norris ve McLaren takım patronu Andrea Stella, Verstappen'in agresif savunma taktiklerinden son derece rahatsızdı.

Fakat Horner, Verstappen'in yaklaşımını "değiştirmeyeceğini" söylüyor.

Horner Sky Sports'a verdiği demeçte, "Max açısından kesinlikle hiçbir şey değişmeyecek."

"Bence Lando'nun Max'le nasıl yarışacağını öğrenmesi gibi bir durum var. Şimdi bunu keşfediyorlar."

"Araçlar birbirlerine çok yakın olduğu için önümüzdeki yarışlarda kaçınılmaz olarak ikisi arasında daha fazla yakın mücadele göreceğiz."

"Max sert bir yarışçı - muhtemelen pistteki en sert yarışçılardan biri ve herkes Max'e karşı yarışacaksanız, dişe diş mücadele etmeniz gerektiğini biliyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle for the lead Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Horner, Verstappen ve Norris'in zaten birbiriyle konuştuğunu ve ortada bir problem olmadığını dile getirdi.

Horner şöyle dedi: "Anladığım kadarıyla zaten konuşmuşlar. Aralarında herhangi bir sorun olduğunu sanmıyorum."

Andrea Stella, yarışın ardından çok sinirliydi ve Max Verstappen'in 2021 sezonundaki hamlelerine atıfta bulundu.

Horner, Miami Grand Prix'sinden bu yana Verstappen ve Norris arasında olası temasın "gelmekte olduğunu" kabul etmesine rağmen, 2021'e atıfta bulunulmasına karşı çıkıyor.

Horner, "2021'de inanılmaz derecede yakın bir yıldı. Max gerçekten sert bir yarışçı ve iki yıldır kimseyle yarışmıyor çünkü çok fazla öndeydi."

"İkisi arasındaki bu temas, birbirleriyle yakın ve sert yarıştıkları iki, üç hatta dört yarışın ardından ortaya çıktı. Bir noktada bu her zaman yaşanacaktı ve üçüncü virajda meydana geldi."

"2021'de tıpkı o yıl çok sıkı yarıştığı Lewis'in yanlış yaptığı şeyler için cezalandırılması gibi o da yanlış bir şey yaptığında ceza aldı."

"Bir sürücüyü bu şekilde etiketlemenin yanlış ve adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Eminim o anın sıcaklığıyla Andrea için sinir bozucu olmuştur. Fakat ortada sert bir yarış var."

"Michael Schumacher ile Ferrari'de uzun yıllar çalıştı. Bence bunu en iyi onun bilmesi gerekir." dedi.