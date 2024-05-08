Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Horner, McLaren'ın performansının "piste özgü" olup olmadığını merak ediyor

Red Bull takım patronu Christian Horner, McLaren'ın Miami performansına rağmen temkinli kalmayı sürdürüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38, in the pit lane for a pit stop

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren, Miami'de çok güçlü bir görüntü çizdi ve pazar günü güvenlik aracının da yardımıyla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Takım bunu, yeni güncelleme paketini test ettiği ilk hafta sonunda yapınca, bundan sonra durumun böyle devam edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı.

Bu konuda konuşan Red Bull patronu Christian Horner şöyle dedi: “Yarışı kazandılar, yarışın ikinci yarısında çok iyi bir tempoları vardı."

"Sprint yarışı sıralama turlarında orta hamurda hızlılardı ama biz yine de bu hafta sonu iki pole, bir sprint zaferi elde ettik ve güvenlik aracı olmasaydı yarışı önde götürüyorduk."

"Yine de kesinlikle geliştiler. Bu açıdan Avrupa'ya döndüğümüzde neler olacağını görmek ilginç olacak.”

Artık ciddi bir tehdit olup olmadıkları sorusuna Horner, “Bence McLaren geçen yıl belirli zamanlarda gerçekten hızlıydı."

"Bunun piste özgü olup olmadığını önümüzdeki birkaç yarışta göreceğiz. Bu hafta sonu çok güçlülerdi. Lando galibiyeti hak etti.”

McLaren'ın ardından Ferrari de Imola'da büyük bir güncelleme yapacak.

Kendilerinin ne zaman güncelleme getireceği sorusuna Horner, “Bekleyelim ve önümüzdeki birkaç yarışta neler olacak görelim." cevabını verdi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Vasseur: "Imola güncellemesi 'oyun değiştirici' olmayacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"

"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"

Formula 1
Miami GP
"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"
Norris: "Bu sadece bir başlangıç"

Norris: "Bu sadece bir başlangıç"

Formula 1
Miami GP
Norris: "Bu sadece bir başlangıç"
Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Formula 1
Miami GP
Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Son Haberler

Kalff: "Wheatley'e diğer takımlardan teklifler var"

Kalff: "Wheatley'e diğer takımlardan teklifler var"

F1 Formula 1
Miami GP
Kalff: "Wheatley'e diğer takımlardan teklifler var"
"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"

"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"

F1 Formula 1
Miami GP
"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"
Norris: "Bu sadece bir başlangıç"

Norris: "Bu sadece bir başlangıç"

F1 Formula 1
Miami GP
Norris: "Bu sadece bir başlangıç"
Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

F1 Formula 1
Miami GP
Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye