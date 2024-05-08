Horner, McLaren'ın performansının "piste özgü" olup olmadığını merak ediyor
Red Bull takım patronu Christian Horner, McLaren'ın Miami performansına rağmen temkinli kalmayı sürdürüyor.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
McLaren, Miami'de çok güçlü bir görüntü çizdi ve pazar günü güvenlik aracının da yardımıyla damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Takım bunu, yeni güncelleme paketini test ettiği ilk hafta sonunda yapınca, bundan sonra durumun böyle devam edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı.
Bu konuda konuşan Red Bull patronu Christian Horner şöyle dedi: “Yarışı kazandılar, yarışın ikinci yarısında çok iyi bir tempoları vardı."
"Sprint yarışı sıralama turlarında orta hamurda hızlılardı ama biz yine de bu hafta sonu iki pole, bir sprint zaferi elde ettik ve güvenlik aracı olmasaydı yarışı önde götürüyorduk."
"Yine de kesinlikle geliştiler. Bu açıdan Avrupa'ya döndüğümüzde neler olacağını görmek ilginç olacak.”
Artık ciddi bir tehdit olup olmadıkları sorusuna Horner, “Bence McLaren geçen yıl belirli zamanlarda gerçekten hızlıydı."
"Bunun piste özgü olup olmadığını önümüzdeki birkaç yarışta göreceğiz. Bu hafta sonu çok güçlülerdi. Lando galibiyeti hak etti.”
McLaren'ın ardından Ferrari de Imola'da büyük bir güncelleme yapacak.
Kendilerinin ne zaman güncelleme getireceği sorusuna Horner, “Bekleyelim ve önümüzdeki birkaç yarışta neler olacak görelim." cevabını verdi.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alexander Trienitz
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