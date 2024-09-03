Horner, McLaren'ın ön kanadının 'yasal olmadığını' düşünüyor
Christian Horner, McLaren'ın MCL38 aracının ön kanadının yasal olmadığını düşünüyor.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the pit wall
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Max Verstappen'in yarışı, galibiyete ulaşan Charles Leclerc'in 37 saniye gerisinde bitirmesinin ardından Red Bull pazar günü en hızlı dördüncü araç konumundaydı.
Monza'nın ardından Verstappen ve ikinci sıradaki Lando Norris arasındaki puan farkı 62'ye düşerken, Red Bull ve McLaren arasındaki fark 8'e indi.
Red Bull, Horner'ın 'mühendislik sorunu' olarak adlandırdığı kronik önden kayma ve denge sorunlarıyla mücadele ederken; McLaren'ın ön kanadıyla ilgili soruların da ortaya çıkmasıyla birlikte bir sonraki yarışa kadar bu sorunun üstesinden gelmek için 10 günü var.
Horner, Monza'da medyaya verdiği demeçte, "Bence yönetmelikler çok açık ve bunun FIA için bir sorun olduğuna inanıyorum."
"McLaren ve Mercedes testleri geçse de yönetmelikleri göz önünde bulundurmalısınız."
McLaren MCL38 technical detail
Fotoğraf: Giorgio Piola
"2021'e bakarsanız, özellikle Azerbaycan GP zamanında ön kanat düzenlemelerinde bir değişiklik oldu ve kanatlarımız testi geçse de aero esneklikten faydalanıyorlardı."
"Bu FIA'nın meselesi ve bunu onlara bırakacağız, ancak kabul edilebilir görülürse bu konuda bir şeyler yapabiliriz."
Eğer Red Bull ve Horner'ın baskısı başarılı olursa, bunun 2024 şampiyonası üzerinde önemli bir etkisi olabilir.
Red Bull şu anda 2024 Avusturya GP'sinden bu yana gerçekleşen altı yarışta zafer kazanamadı ve sadece iki kez podyuma çıkabildi. Bu süreçte McLaren'in 201 Mercedes'in 141 ve Ferrari'nin 137 puanına kıyasla 116 puan topladılar.
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