Horner: "McLaren ve Mercedes kanatları hakkındaki FIA kararı, Red Bull'u benzer bir rota izlemeye teşvik edecek"

Monza yarışından sonra Red Bull ve Ferrari, McLaren ve Mercedes'in ön kanat tasarımlarının yasallığı konusunda FIA'dan kesin bir yanıt istedi.

FIA, Belçika Grand Prix'sinden bu yana kanatların pistteki esneme seviyelerini izliyordu ve tüm 2024 kanatlarının yönetmelik sınırları dahilinde yasal olduğunu açıkladı.

Horner, yönetim organının kanatları yasal ilan etme kararının, kendi takımını da benzer bir tasarım (statik yük testlerini karşılayan ancak dinamik koşullarda aeroelastisite sağlayan bir tasarım) peşinde koşmaya teşvik edeceğini söylüyor.

Horner, “Bence her takım için önemli olan, tüm bu konularda olduğu gibi, her zaman netliktir.”

“Bir şey kabul edilebilir mi, değil mi? Eğer kabul edilebilir olduğuna karar verilirse, bu sizi benzer çözümler bulmaya teşvik eder.”

“Yani düzenleyici kurum, açıkçası tüm bilgilere sahip. Yakın zamanda birçok araca yerleştirdikleri kameralarla ilgili tüm analizlere sahipler.”

“Bu verileri topluyorlar. Ama evet, dediğim gibi, eğer kabul edilebilir olduğuna karar verilirse, o zaman bu yolu izlersiniz.” dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

FIA daha önce ön kanat veri toplama çalışması sırasında herhangi bir tasarımı yasaklamayı düşünmediğini ve olası düzenleme değişikliklerinin 2025 sezonu için saklanacağını belirtmişti.

Genel olarak bir kanadın statik yük testlerini geçtiği sürece pistte serbestçe esneyebileceği varsayılsa da TD34 teknik yönergesi, FIA'nın “yapısal özellikleri ikincil parametreler tarafından değiştirilen tasarımları” yasal olarak değerlendirmediğini belirtmektedir.

Buna aerodinamik yük ve sıcaklık da dahildir, ancak bir kanadın sonsuz derecede sert olamayacağı ve bir miktar yük altında esneyeceği de belirtilmektedir.

Özünde, yük altında toplam ön kanat kamberini azaltmak, düzlüklerde sürüklenmenin bir kısmını ön kanattan uzaklaştırmaya yardımcı olur ancak aracın geri kalanı üzerindeki etkisi de ilgi çekicidir.

McLaren'ın 2024'teki başarılarının çoğunun ve Mercedes'in performansındaki artışın esneyen bir ön kanadın sunduğu denge avantajlarından kaynaklandığı öne sürüldü.

FIA, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “her takımın farklı pist türlerinde (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek yere basma kuvveti) zorunlu FIA kamerasını çalıştırdığından emin olmak için bu uygulama en azından Singapur'a kadar devam edecek.” dedi ve Azerbaycan ve Singapur hafta sonlarında kanatları izlemeye devam edecek.

Açıklamada ayrıca, “Bu, FIA'nın durumun en objektif resmini çizmesine ve pistte gözlemlenen çeşitli dinamik modeller arasındaki farklılıkları ölçmesine olanak tanıyan geniş bir veri tabanı sağlayacaktır.” dendi.