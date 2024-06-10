Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Horner: "McLaren yanlış pit-stop kararıyla zaferi kaçırdı"

Red Bull patronu Christian Horner, McLaren'in Lando Norris'i kuru zemin lastiklerine geçirmekte bir tur gecikerek Kanada Grand Prix'sini kazanma şansını kaçırdığını düşünüyor.

Neva Ünsaldı
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren, Logan Sargeant'ın yolda kalan Williams'ı için ilk güvenlik aracı esnasında yaptığı pit-stop sonrasında liderliği Verstappen'e kaptırsa da Horner bunun takımının zaferinin kapısını açan kilit an olmadığını düşünüyor.

Bunun yerine, yarışta daha sonra sürücülerin kuru zemin lastiklerine geçtiği ve Norris'in diğerlerinden daha uzun süre dayanmayı seçtiği "kritik" kararın geldiğini öne sürüyor.

Kuru zemin lastiklerinin ısınmasının biraz zaman almasıyla, Norris'in kararı ilham verici göründü, çünkü yeşil logolu geçiş lastikleri bir süre daha hızlıydı.

Ancak iki tur daha bekleme kararı pek işe yaramadı, çünkü Norris’in o sırada Verstappen'e karşı 20 saniyelik bir avantajı vardı.

Norris, her ne kadar pitten çıktıktan sonra Verstappen'in önünde yer alsa da çıkışın nemli bir bölüme denk gelmesi ve kuru çizgide ilerleyen rakibine liderliği kaptırmasıyla çekiş sağlayamadı.

Horner, Norris'in sadece bir tur önce pit yaptığı durumda işlerin farklı olacağını düşünüyor, çünkü bu durumda Verstappen'in lastikleri henüz ısınmamış olacaktı.

Horner, McLaren’in pit stratejisiyle ilgili şunları söyledi:

"Pist kurudukça çok daha iyi bir durumda olduğumuzu düşündüm."

"Tutarlı bir farkı koruyabiliyorduk ve her şey doğru zamanda geçiş yapmakla ilgiliydi, çünkü ilk sektör oldukça nemliydi. Pit çıkışında çok miktarda ısı kaybediyorsunuz.”

"Bu yüzden, orta lastiğe geçişi tam zamanında yaptığımızı düşündüm. Ve Lando, 20 saniye aralığına ulaşmak için yeterince konsantre olabilse de yaptığımız her turda lastikler daha çok ısınıyordu ve bir tur sonra pit yapmamalarına şaşırdım.”

"Onu iki tur pistte bıraktılar ve bu çok kritikti çünkü bu Max'e bir tur daha lastik ısıtma fırsatı verdi. Lando pit yaparken, Max ilk sektörde üç saniyelik bir fark açabilen bir konumdaydı. Yani bu zamanlama kritikti."

The McLaren pit crew do a pit stop on Lando Norris, McLaren MCL38

The McLaren pit crew do a pit stop on Lando Norris, McLaren MCL38

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Horner'a göre Norris'in ilk turlarda kuruyan pistte büyük bir hız avantajına sahipken yarışı kazanacak gibi görünmesi, kuru zemin lastiklere geçişin zamanlamasını önemli hale getirdi.

Horner, "İlk turlarda, yarışın başında çok rekabetçi görünüyorduk, George'ı çok zorladık ve arkadaki arabalara karşı hızla yedi saniye fark açtık."

"Yani daha ıslak koşullar için daha iyi bir kurulumumuz vardı.”

"Sonra ne yazık ki, DRS açıldığında George'un biraz gerisine düştük, bu da Lando'nun pist kururken bizi yakalamasına izin verdi. Mercedes daha fazla zorlanıyormuş gibi görünüyordu, ancak biz geçmekte zorlanıyorduk ve bu da Lando'ya rahat bir geçiş sağladı.”

"O noktada, McLaren yarışı o şekilde devam ettirip kazanacak gibi görünüyordu. Sonra pit stoplar geldi ve başka bir yeni geçiş lastiği setine geçtik.”

"Bir güvenlik aracı her şeyi sıfırladı ve ardından yaptığımız ayarlamalarla kendimizi daha iyi bir konuma getirebildik.” dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Magnussen: "Sanırım pite çok erken girdik"
Sonraki haber F1 takımları, Montreal pistinin iyileştirilmesini talep ediyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"

Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"

Formula 1
Kanada GP
Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"
Norris: Pite girmek için yeterli zamanım vardı, bu yarışı ben kazanmalıydım"

Norris: Pite girmek için yeterli zamanım vardı, bu yarışı ben kazanmalıydım"

Formula 1
Kanada GP
Norris: Pite girmek için yeterli zamanım vardı, bu yarışı ben kazanmalıydım"
Villeneuve: "Ricciardo yorumlarımı kişisel algıladı"

Villeneuve: "Ricciardo yorumlarımı kişisel algıladı"

Formula 1
Kanada GP
Villeneuve: "Ricciardo yorumlarımı kişisel algıladı"
Lando Norris
Daha fazlası
Lando Norris
Norris: "Güvenlik aracı bana engel oldu"

Norris: "Güvenlik aracı bana engel oldu"

Formula 1
Kanada GP
Norris: "Güvenlik aracı bana engel oldu"
Norris: "Sainz'ın üçüncülüğünü geri alabilmesi saçma ve adaletsiz"

Norris: "Sainz'ın üçüncülüğünü geri alabilmesi saçma ve adaletsiz"

Formula 1
Monako GP
Norris: "Sainz'ın üçüncülüğünü geri alabilmesi saçma ve adaletsiz"
Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"

Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"

Formula 1
Monako GP
Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"
McLaren
Daha fazlası
McLaren
Piastri: "Mercedeslerin bu kadar hızlı olması beni şaşırttı"

Piastri: "Mercedeslerin bu kadar hızlı olması beni şaşırttı"

Formula 1
Kanada GP
Piastri: "Mercedeslerin bu kadar hızlı olması beni şaşırttı"
Piastri, DRS ile karışık ilişkisine veda ediyor

Piastri, DRS ile karışık ilişkisine veda ediyor

Formula 1
Kanada GP
Piastri, DRS ile karışık ilişkisine veda ediyor
McLaren, beklenmedik güncelleme başarısının sebeplerini anlamaya çalışıyor

McLaren, beklenmedik güncelleme başarısının sebeplerini anlamaya çalışıyor

Formula 1
Monako GP
McLaren, beklenmedik güncelleme başarısının sebeplerini anlamaya çalışıyor

Son Haberler

Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"

Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"

F1 Formula 1
Kanada GP
Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"
Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

F1 Formula 1
Kanada GP
Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi
Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"

Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"

F1 Formula 1
Kanada GP
Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"
Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

F1 Formula 1
Kanada GP
Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye