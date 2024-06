Horner: "McLaren yanlış pit-stop kararıyla zaferi kaçırdı"

McLaren, Logan Sargeant'ın yolda kalan Williams'ı için ilk güvenlik aracı esnasında yaptığı pit-stop sonrasında liderliği Verstappen'e kaptırsa da Horner bunun takımının zaferinin kapısını açan kilit an olmadığını düşünüyor.

Bunun yerine, yarışta daha sonra sürücülerin kuru zemin lastiklerine geçtiği ve Norris'in diğerlerinden daha uzun süre dayanmayı seçtiği "kritik" kararın geldiğini öne sürüyor.

Kuru zemin lastiklerinin ısınmasının biraz zaman almasıyla, Norris'in kararı ilham verici göründü, çünkü yeşil logolu geçiş lastikleri bir süre daha hızlıydı.

Ancak iki tur daha bekleme kararı pek işe yaramadı, çünkü Norris’in o sırada Verstappen'e karşı 20 saniyelik bir avantajı vardı.

Norris, her ne kadar pitten çıktıktan sonra Verstappen'in önünde yer alsa da çıkışın nemli bir bölüme denk gelmesi ve kuru çizgide ilerleyen rakibine liderliği kaptırmasıyla çekiş sağlayamadı.

Horner, Norris'in sadece bir tur önce pit yaptığı durumda işlerin farklı olacağını düşünüyor, çünkü bu durumda Verstappen'in lastikleri henüz ısınmamış olacaktı.

Horner, McLaren’in pit stratejisiyle ilgili şunları söyledi:

"Pist kurudukça çok daha iyi bir durumda olduğumuzu düşündüm."

"Tutarlı bir farkı koruyabiliyorduk ve her şey doğru zamanda geçiş yapmakla ilgiliydi, çünkü ilk sektör oldukça nemliydi. Pit çıkışında çok miktarda ısı kaybediyorsunuz.”

"Bu yüzden, orta lastiğe geçişi tam zamanında yaptığımızı düşündüm. Ve Lando, 20 saniye aralığına ulaşmak için yeterince konsantre olabilse de yaptığımız her turda lastikler daha çok ısınıyordu ve bir tur sonra pit yapmamalarına şaşırdım.”

"Onu iki tur pistte bıraktılar ve bu çok kritikti çünkü bu Max'e bir tur daha lastik ısıtma fırsatı verdi. Lando pit yaparken, Max ilk sektörde üç saniyelik bir fark açabilen bir konumdaydı. Yani bu zamanlama kritikti."

The McLaren pit crew do a pit stop on Lando Norris, McLaren MCL38

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images