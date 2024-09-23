Horner: "McLaren aradaki farkı açarak bizimle dalga geçti"

Lando Norris, kısa bir takım telsizi konuşması yapılmadan önce şampiyonluktaki rakibi Max Verstappen'in birkaç saniye önünde rahat bir şekilde tur atıyordu ve takımına telsizden “hız 6’da” gittiğini açıkladı.

Bunun üzerine pit duvarı, "Tamam, bu durumda, mümkünse, orta bölümlerde Max ile aramızda beş saniyelik bir fark açmak için biraz daha hızlanmanı istiyoruz." dedi.

Norris daha da zorladı ve sekizinci turun sonunda 2.6 saniye öndeyken, üç tur içinde beş saniyelik avantajı yakaladı. Bu kritik bölümde Verstappen'e karşı avantajı tur başına yaklaşık bir saniyeydi.

Red Bull bu duruma karşılık veremedi ve Verstappen 29. turda pit stop yaptığında, Hollandalı pilot lider araca 24.7 saniye uzaklıktaydı.

Norris'in bu muazzam performansı, Horner'ın McLaren'in avantajının boyutunu gözler önüne serdiğini düşündüğü bir an oldu.

Horner, argo bir tabir kullanarak, "Evet, bu biraz dalga geçmekti.” dedi. Ardından Singapur hafta sonunda patlak veren küfür tartışmasına atıfta bulunarak, “Ama bunu resmi olarak söylememem gerekiyor." diyerek şaka yaptı ve ekledi: "O lastikte o anda sahip olduğu hız... O noktada, hız konusunda yarışı kaybettik."

Lando Norris, McLaren MCL38, 1st position, takes the chequered flag Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

“Açıkçası, Norris ilk kez duvara dokundu, sonra ikinci kez dokundu. Ancak, bundan kurtuldular.”

“Aslında Max'in çok güçlü bir yarış çıkardığını düşünüyorum. Birkaç hafta önce nerede olduğumuzu düşündüğünüzde, gerçek bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Ama belli ki Austin'den önce yapmamız gereken çok iş var.”

İlk stint Red Bull için moral bozucu olsa da Horner, takımın bayrağa giden yolda geçtiği sert lastiklerde Red Bull’un ve McLaren'ın temposunun benzer olmasının takımına biraz cesaret verdiğini söylüyor.

“İlk stintte çok hızlıydılar. Bence sert lastikte daha iyi durumdaydık, ama elbette, o zamana kadar aradaki fark çok büyüktü ve zaten geçiş yapmanın çok zor olduğu bir pistteydik.” dedi.

McLaren patronu Andrea Stella ise, sert lastiklerde araçlar arasındaki farkların tamamen temsili olmayabileceğini çünkü Norris'e yavaşlaması ve aracı güvenli bir şekilde bitiş çizgisine getirmesi için talimat verdiklerini açıkladı.

Stella, “Dürüst olmak gerekirse, ikinci stintin ikinci bölümünde dikkatimizi çeken şey, arkadan gelenlerin arkasına geçtiğiniz anda otomobilin zorlanmaya başlamasıydı.”

“Dolayısıyla, her şey sorun, hata ve kilitlenme olmamasıyla ilgiliydi. Antrenmanlarda da gördük ki, yavaş bir aracın arkasına geçtiğinizde, araçta bir sorun varmış gibi görünüyor ancak bu sadece kirli havanın etkisi.

“Odak noktamız tamamen aracı bitiş çizgisine getirmekti. Lando'ya en hızlı turu atmasını önerdik ve o da bunu başardı. Ancak bundan sonra artık en hızlı tur hakkında konuşmak istemedik.” diye açıkladı.