Horner: "Max'in starttaki geçişi belirleyici oldu"

Favori olarak geldiği Meksika GP sıralamalarında 3. ve 4. sırayı almalarının ardından hayal kırıklığı yaşayan Horner, yarışı 1. ve 3. sıralarda tamamlamalarının ardından daha mutluydu.

Horner, Sergio Perez'in Lewis Hamilton'ı geçmesini ve böylece ilk iki sırada yer almayı hedeflediklerini ancak yine de sonuçtan mutlu olduklarını söyledi.

Horner, "Bugün bizim için, takım için, Max için, Checo için büyük bir sonuç oldu. Bu konuda tartışmaya yer yok."

"Şampiyona açısından daha uzun bir yol var ancak önemli bir galibiyet aldık. Start kritikti. Max fırsatı değerlendirdi, ona bir boşluk bırakılmıştı, oraya girdi. O belirleyici bir andı. Checo'nun bize 1-2 sonucunu getireceğini gerçekten düşünmüştüm ancak yine de onun podyumda olması harikaydı."

"Dün oldukça fazla hayal kırıklığı yaşıyorduk ancak hava koridoru sayesinde o pozisyonun bizim için daha iyi olacağı konusunda kendimizi ikna etmeyi başardık. Yine de bunu çalıştırmaları gerekiyordu."

"Pit ekibi muhteşemdi. Bu hafta sonu arka kanatta biraz sorun yaşadık. Ancak bunu tersine çevirdiler. Pit stoplar, takım ruhu ve bu takım... Herkesten iyilerdi." dedi.

Meksika GP'nin geride kalmasıyla Verstappen puan farkını 19'a çıkarmış oldu. Bu konudaki duygularının sorulması üzerine Horner, "Bugün bizim için olağanüstü bir gündü. Max, harika bir sürüş yaptı. En önemli bölüm starttı ve orada başarılı oldu. Orada kendisine biraz boşluk buldu. Ona boşluk bırakmalarına şaşırdım. Valtteri'nin çok adil olduğunu söylemeliyim."

Sergio Perez, Red Bull Racing, with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Max'in frenlemeyi kaçırdığını düşündüm çünkü 1. viraja girerken frenlemede çok geç kaldı. Ancak çizgisine tutundu ve o noktadan sonra yarışı kontrol altında sürdürdü. Onun için çok düz bir yarış oldu."

"Onlar başlangıçta iç tarafı kapattılar ancak ardından McLaren teması oldu. Sanırım Daniel, Valtteri'ye temas etti. Ardından Checo çimenlere çıkmak zorunda kaldı. Ancak Max'in zamanlaması mükemmeldi. Hava koridorunu yakaladı, bunu çalıştırdı ve ardından yarışı güzel bir şekilde kontrol etti."

"Max, pisti keşif turunda orada frenleme yaparak pist dışına çıktı. Orada hemen hemen neler olacağını zihninde prova etmişti." şeklinde cevap verdi.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Verstappen'in startta geçmese dahi yarışı kazanabileceğini söylemişti.

Bu konu hakkında Horner, "Bugün harika performansa sahiplerdi. Checo'yu gördünüz, son turlarda yaklaştı. Ancak o, harika bir yarış çıkardı. Biraz trafiğe girdiler. Lewis, pist üstü pozisyonunu korumak için pite girdi ancak ardından Checo yaklaşık 10 tur daha iyi lastiğe sahip oldu. Buna rağmen o (Lewis), o lastiklerle yarışın sonunu getirdi. Bu açıdan harika bir yarış çıkardı."

"Dünkü sonuçların ardından, dürüst olmam gerekirse böyle bir yarış beklemiyorduk. Dün biraz şaşırtıcıydı. Olmamız gerekenden düşük performans sergiledik gibi. Ancak o sonuç neredeyse bir lütuf oldu çünkü ilk çizgide olsaydık, 1. viraja gelirken bu sefer biz yerimizde sayabilirdik. Bu açıdan, dünkü sonuç bizim için işe yaradı." dedi.