Horner: "Max'in şampiyonluğuna odaklanmış durumdayız"
Red Bull takım patronu Christian Horner, hâlâ konuşulmaya devam edilen 'bütçe ihlali' hakkında konuştu.
FIA geçtiğimiz yıl 145 milyon dolar olarak belirlenen takım bütçesinin aşılması konusunda, takımlara 'bütçe sınırına uyumluluk' sertifikasını çarşamba günü verecekti.
Ancak FIA yönetimi uyumluluk sertifikalarının, bu hafta gerçekleşecek ve Max Verstappen'in şampiyonluğunu ilan edebileceği Japonya GP'nin ardından pazartesi günü açıklanacağını söyledi.
Sky Sports F1'de konuşan Horner, "Çarşamba günü sertifikaları bekliyorduk ve almayı umuyorduk, ancak bu tüm takımlar için ertelendi."
"FIA bu seçimi yaptı, bu yüzden pazartesi günü ne olacağını merakla bekliyoruz."
"Biz maliyet sınırına ve yönetmeliklere kesinlikle uyduğumuzu düşünüyoruz. Bu yüzden geri bildirimin ne olacağını duymayı bekliyoruz." dedi.
Christian Horner
Fotoğraf: Erik Junius
Horner, bu hafta sonu Red Bull ekibinin karışık durumlar içerisinde olduğunu itiraf etti. Bütçe sınırı konusundaki endişe ve Verstappen'in iki kez şampiyon olma beklentisi göz önüne alındığında, takım verilecek kararı dört gözle bekliyor.
Horner, "Max için büyük bir hafta sonu. Şampiyonluğunu ilan etmesi sadece bir olasılık, ancak şu an sadece buna odaklanmış durumdayız."
"Konuşulan diğer konuların, odağı başka yerlere çekmek için yapıldığını düşünüyorum."
"Bulunduğumuz konumdan çok mutluyuz ve hepimiz bu hafta sonuna odaklandık." dedi.
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