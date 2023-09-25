Horner: "Max'in hedefi yarışı 20 saniye farkla kazanmaktı"
Red Bull takım patronu Christian Horner, hafta sonu öncesi Max Verstappen'in kendine "20 saniye farkla galibiyet" hedefi koyduğunu söylüyor.
Japonya'da ezici bir performans sergileyen ve pole pozisyonundan başladığı yarışı 19.3 saniye gibi bir farkla kazanmayı başaran Max, takımına da altıncı takımlar şampiyonluğunu getirdi.
Galibiyet, takımın podyum dışı kaldığı ve eleştirileri üstüne çektiği Singapur'dan bir hafta sonra geldi; bu da Red Bull'un durumunun sadece bir kereye mahsus bir sıkıntı olduğunu gösteriyor.
Şampiyonluğun ardından konuşan Horner, geçen hafta yaşananların başta Max olmak üzere tüm takımı hırslandırdığını düşünüyor.
Horner, "Çarşamba günü Max ile padel oynuyorduk ve kendisi bir anda 'Japonya'da 20 saniye farkla kazanmak istiyorum' deyiverdi."
"Adil olmak gerekirse, bu hedefi sadece 0.7 saniyeyle kaçırdı."
"İlk antrenman seansında ve henüz ilk turunda sert lastiklerle turladı, diğer lastiklerle turlayan herkesten 1.8 saniye daha hızlıydı. Odağını tamamen yarışa vermişti."
"Olağanüstü bir performanstı. Cumartesi günkü son turu, sıralama turları tarihinin en iyi turlarından biri olabilir."
"Yarışta ise pek iyi bir start alamasa dahi liderliğe tutundu ve sonrasında yarışın kontrolü ellerindeydi."
"Kendisi bir pilot ve motive olmaya ihtiyaç duyan biri değil. Ancak buraya gelmeden önce sezonu yeniden canlandırmak için epey istekliydi."
"Dediğim gibi, henüz Cuma gününün başlangıcından itibaren ne kadar rekabetçi olduğunu görebilirsiniz."
"Singapur'dan eninde sonunda galibiyet serimizin sona ereceğini bilerek ama biraz da hayal kırıklığıyla ayrılmıştık." dedi.
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