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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Horner: "Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini düşünmüyordum"

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2021 Amerika Grand Prix'sinin ardından konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in yarışı kazanacağını düşünmediğini söyledi.

Horner: "Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini düşünmüyordum"

2021 Formula 1 sezonunun 17. yarışı olan Amerika Grand Prix'sini, Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen, startla birlikte Lewis Hamilton'ın ardına düşse de, İngiliz sürücünün arayı açmasına izin vermedi.

Erken pit stopla liderliği alan Verstappen, son bölümde Hamilton'ın yoğun baskısına rağmen şampiyonadaki ana rakibine geçiş izni vermedi.

Damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, şampiyonada Hamilton'la arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı.

Yarışın ardından Horner, "Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini düşünmüyordum."

"Lewis'in 8 turluk daha yeni lastikleri vardı. İlk çıkartılan sert lastikler neredeyse tamamen erimişti ve yarışın sonuna kadar da çok fazla lastik kalacağını düşünmüyorduk." dedi.

Yarışın bitmesine üç tur kala Hamilton, son bölümde farkı 1.5 saniyenin altına indirmeyi başardı ve son tura girildiğinde ikili arasındaki fark 1 saniyenin altına indi.

Son turda Hamilton, DRS mesafesini koruyamadı ve Verstappen önde kalmayı başardı.

Horner, "Lewis yarışın sonunda çok güçlüydü ve iyi sürüyordu. Avantajı vardı."

"Son turlarda yarış kaybetmek çok acı verici olurdu. Max dayandı, harika bir iş çıkardı ve sonuna kadar götürdü." dedi.

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