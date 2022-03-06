Horner: "Max'in 1 numaralı aracı kullanması bizi motive ediyor"

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Geçtiğimiz sezon, Red Bull pilotu Max Verstappen, Lewis Hamilton'ı son tur geçerek kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etmiş, Lewis Hamilton'ın 4 senelik serisine de son vermişti.

Verstappen, şampiyonluğu kazanmasının ardından kendi numarası olan 33'ü kullanmayacağını, 1 numara ile yarışacağını açıklamıştı.

Dünya şampiyonu olan pilotun 1 numaralı araçla yarışması zorunlu değil. Şampiyon, geçtiğimiz yıllarda Hamilton'ın yaptığı gibi kendi numarasını kullanmaya devam edebilir. Fakat Verstappen bunu kendisinin istediğini söylüyor.

"Numara değiştirme fırsatı elinizde pek geçmiyor, ve 1 numara bu değişikliği yapmak için en ideal numara. Benim için 1 numaraya geçiş kararı kolay bir karardı."

Red Bull takım patronu Christian Horner da bu kararı memnuniyetle karşıladı. Horner, bunun geçtiğimiz sene yaşanan her şeyin ardından takımın enerjisini arttırmak için güzel bir yol olduğunu düşünüyor.

F1.com'a konuşan Horner, "Geçtiğimiz yıl yaşadığımız her şeyin, şampiyonluk savaşının ve önümüzdeki sezon için yaptığımız tüm hazırlıkların ardından 1 numaralı araca sahip olmak, bu takımdaki herkesin enerjisini arttırmış durumda."

"Herkesin içinde çiçekler açmış olduğunu görebilirsiniz ve bu aynı zamanda insanlara güven verir. Bu herhangi bir sporda çok önemli bir şeydir - ki bunun adı kibir değil, özgüven sahibi olmak. Bir organizasyonun işleyişi herkesin kendine güvenmesinden geçer." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Horner şu anda Red Bull'un yeni meydan okumasına hazırlanıyor: dünya şampiyonluğunu korumak.

Red Bull, Barcelona testlerinde en hızlı ikinci takım konumundaydı. En hızlı turları, Mercedes'ten 0.4 saniye daha yavaştı.

Fakat aynı zamanda McLaren ve Ferrari'de Lewis Hamilton'ın attığı en hızlı turdan sadece 0.5 saniye geridelerdi. Horner bu sezon dört takımlı bir galibiyet, hatta şampiyonluk mücadelesi bekliyor.

Horner, "Herkesin görmek istediği şey bu."

"Herkes dünyanın en iyi sürücülerini tekerlek tekerleğe mücadele ederken görmek istiyor. Bence Ferrari bu yıl mücadeleye dönebilir, hakeza McLaren aynı şekilde güçlü görünüyor, bu yüzden birkaç adayınız olabilir.

"George Russell'ı da unutmamak gerek. Bence o da bu şampiyonada önemli bir faktör olacak." dedi.