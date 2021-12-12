Horner, Max Verstappen'in çılgın' pole turunu en iyilerinden biri olarak değerlendirdi

Verstappen, Pazar günü ilk dünya şampiyonluğunu kazanmak için kendini mükemmel bir konuma getirdi ve şampiyona rakibi Lewis Hamilton'ı 0.3 saniye geride bıraktı.

Yarın, herkesten önde bitiren sürücü, bir durum hariç hepsinde kazanacak. Verstappen, eşit puanda oldukları sürücüler şampiyonasında önde olduğu için, Hamilton 9. olursa, Verstappen en hızlı turla birlikte 10. olarak şampiyonluğu alabilir.

Verstappen, Q3 sırasında 5'inci viraja giderken kısa bir süreliğine öne geçen takım arkadaşı Sergio Perez'den 'hava koridoru' aldı. Hava koridoru, bir turda zaman kazanmaya yardımcı olabilir ancak Horner, farkın çoğunun Verstappen'in becerisine bağlı olduğuna inanıyor.

Horner, Sky Sports'a, "Bence bu, Max için yılın en iyi turlarından biriydi. Hava koridorundan sonraki turunda bile zamana yetişti ve hava koridoru muhtemelen yarım saniye değil, onda bir ya da iki saniye değerindeydi."

"Son sektörü, uyguladığı yere basma gücüne baktığınızda çılgınca. Bu kesinlikle çılgınca." dedi.

Hafta sonu öncesinde, şampiyonluk mücadelesindeki üstün sürücünün Verstappen olduğuna inandığını söyleyen iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso da Hollandalı'yı turu için övdü.

Ne düşündüğü sorulduğunda Alonso, "İnanılmaz, gerçekten inanılmaz, o olağanüstü." dedi.

Verstappen, hava koridoru için Perez'e minnettar ancak sağladığı faydanın minimum düzeyde olduğuna inanıyor.

Hollandalı, "Çok güzeldi ve aynı zamanda güzel bir şekilde uygulandı."

"Ancak kazancın ne kadar olduğunu bilmiyorum."

"Yani 9. viraja doğru onda bir saniye kazanmış olabilirim ki orası çok uzun bir düzlük değil. Ancak yine de Checo harika bir takım arkadaşı ve onunla birlikte çalışmak gerçek bir zevk." dedi.