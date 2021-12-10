Horner: "Max, sadece Lewis'e karşı değil; Mercedes-Benz makinesine de karşı"

Horner, ilk olarak mükemmel bir mücadeleye sahne olan 2021 sezonundan neler öğrendikleri hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Bence her şeyin yaşanabileceğini öğrendim. Sezonun sonunda, Abu Dhabi'de, 22 yarış geçmesinin ardından pilotlar şampiyonasında eşit puanda olacağımızı ve markalar şampiyonasında da geride olsak da mücadele içinde olacağımızı söyleseniz; bence kimse size inanmazdı."

"Mercedes, geçen seneyi belki de en dominant aracıyla domine etti ve 2020 araçlarının %60'ı bu sezona aktarıldı."

"Bence bu sezonki mücadelemiz; bir şeye inanırsanız ve maksimumunuzu verirseniz büyük şeyler başarabileceğinizi gösteriyor."

"Bence Honda'ya bu sezon minnettar olabileceğimiz birçok şey var. Bu grand prix'nin sonunda onlarla vedalaşmak üzücü olacak."

"Honda, bu sezon önemli bir rol oynadı. Hayatta her zaman yeni şeyler öğreniyorsunuz ama bence bu sezon; takım için, partnerlerimiz için ve pilotlarımız için mükemmel bir sezondu."

Horner, geçtiğimiz günlerde Mercedes'in Verstappen'in üzerinde baskı yaratmaya çalıştığını söylemişti. Bernie Ecclestone da Mercedes ve Hamilton'ın Verstappen'e "zorbalık" yaptığını dile getirmişti.

Horner, konu hakkında şunları söyledi: "Lewis, 7 kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot. F1'de gelmiş geçmiş en başarılı isim. Elbette sporda büyük bir rol oynuyor ve söylediklerinin ağır bir yükü oluyor."

"Bence o, Max'ı baskı altına sokabilmek için elindeki bütün her şeyi kullandı. O rekabetçi biri. Onun kadar rekabetçi olmadan 7 kez dünya şampiyonu olamazsınız. Yani evet, Max'ın baskı altına sokulmaya çalıştığına inanıyorum."

"Mercedes medya makinasının da desteğiyle, Max'ın üzerinde büyük bir baskı oluşturuldu. Max hakkında hatırlamanız gereken bir diğer şey de onun genç bir adam olduğu."

"O; cesaretle, tutkuyla ve yetenekle süren 24 yaşında bir genç. O hayallerini yaşıyor, işini yapıyor. O, sadece Lewis'e karşı değil; Mercedes-Benz makinesine de karşı."

"Bence bu sene bütün bu baskıyla mücadele şekli mükemmeldi. Dikkati dağılmadı, işine odaklandı ve yarışa yaklaşımını Bahreyn'den Suudi Arabaistan'a kadar değiştirmedi."

Horner, Verstappen'in "Mercedes-Benz makinesine" karşı olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine Horner'a, "Mercedes-Benz makinesinin" FIA'nın kararlarına etki edip etmediği soruldu.

Horner, bunu bilemeyeceğini söyledi.

"Bu konuda bir fikrim yok, bence bu soruyu alakalı kişilere sormalısınız. Bizim yarışlara yaklaşımımız hep bir yarış takımı şeklindeydi, birkaç yarışçıydık. Evet; rekabetçiyiz, zorluyoruz, limitleri zorluyoruz ve bu bizim DNA'mızda var. Max; sürüş stiliyle, tutkusuyla, cesaretiyle, yeteneğiyle birlikte bu profile uyuyor."

"Kurallar bazen eşit ve istikrarlı bir şekilde uygulanmadığında, özellikle de pilotlar için durum sinir bozucu olabiliyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Horner, geçtiğimiz günlerde BBC'nin podcast'ine katılmış ve Mercedes'in, Red Bull'un mekanikerlerinden çok pazarlama elemanı olduğunu dile getirmişti.

Horner, bu yorumu hakkında şunları söyledi: "Mercedes'in global olarak ne kadar büyük olduğuna bakacak olursanız, onlar yeryüzündeki en büyük otomotiv şirketlerinden biri. Dünya'nın etrafında medyayla birlikte kullandıkları güç inanılmaz."

"Bence onlara karşı önemsiz kalıyoruz. Lewis Hamilton'ın da geçmişte dediği gibi; biz sadece yarışlara katılan bir enerji içeceği şirketiyiz."

"Yani bence Mercedes, Mercedes F1 takımı, son 7-8 senelik dominasyon periyodunda bir makine hâline geldi ve elbette şirketlerinin ağırlığını ve gücünü arkalarına alıyorlar."

"Büyük bir üretici olarak, bir enerji içeceği markasının üreticisi tarafından yenilmenin onlar için rahat bir durum olduğuna inanmıyorum."

F1, 2022'de son birkaç senedir gördüğü en büyük kural değişikliklerini karşılamaya hazırlanıyor. Birçok takım, 2021 aracı üzerindeki çalışmalarını yaz aylarında durdurarak 2022 aracına odaklandı.

Sezon boyunca kıyasıya bir mücadele yer içerisinde yer alan Red Bull ve Mercedes ise diğer takımlara kıyasla mevcut araçlarına daha çok odaklanmak zorunda kaldılar. Bu da bu iki takımın 2022 aracındaki gelişim programını etkilemiş olabilir.

Horner'a bu sezonki mücadelenin 2022 aracının gelişiminde ne gibi etkilere sahip olacağı soruldu. Horner, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bu sezonki mücadelenin 2022 aracı üzerindeki etkilerini sadece Bahreyn'e gittiğimizde görebileceğiz. Olağanüstü bir takıma sahibiz, bu sene herkes çok sıkı çalıştı."

"Bu aracın gelişimini uzun süre önce durdurduk. Belki de gelecek sezon Haas, bir roketle gelecek ve hepimizi arkasında bırakacak."

"Takımıma güveniyorum. Rekabetçi olabilmeyi umuyorum ancak hiçbir şeyin garantisi yok."

Gerçekleştirilen 22 yarış hafta sonuyla ve ülkeden ülkeye değişebilen COVID-19 kurallarıyla birlikte, F1 çalışanları oldukça yoğun ve yorucu bir sezon geçirdi.

Horner da bu sezonun takımındaki çalışanları için ne kadar zorlayıcı olduğunun altını çizdi.

"Bence onlar için çok zor bir sezondu. Sadece bu zorlu mücadeleden dolayı değil, sürekli olarak COVID'in getirdiği meydan okumalarla baş ettiler. Bence harika bir iş çıkardılar."

"Bu sene rekabetçi olabilmemizi sağlayan şey de zor zamanlarda bir araya gelerek, birlikte çalışabilmemizdi."

Horner son olarak, bu sezonki mücadelenin Mercedes'le olan ilişkilerini nasıl etkilediği hakkında konuştu ve "Bakın, bu sene hem pist üstünde hem de pist dışında oldukça rekabetçiydi. Bildiğiniz gibi İngiltere'de kendi güç ünitesi fabrikamızı kuruyoruz ve Mercedes'ten birçok yetenek takımımıza katıldı."

"Fazlasıyla lobi yapıldı, özellikle de yılın başlarında fazlasıyla lobicilik vardı. Sezon daha başlamadan önce regülasyonlarla ve regülasyonların legalitesiyle alakalı bile lobi yapıldı."

"Ayrıca, sizin farkınızda olamayacağınız birçok şey yaşandı. Her neyse, zor bir sezondu ancak hâlâ mücadele edebildiğimiz için mutluyuz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images