Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Emilia Romagna GP

Horner: "Max, pist sınırı ihlali nedeniyle çok büyük baskı altındaydı"

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, Emilia-Romagna GP'yi kazanan pilotları Max Verstappen'in son bölümde yoğun baskı altında olduğunu, bu yüzden çok iyi iş çıkardığını söyledi.

Abdullah Çelik Burhan Güneydaş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, 1st position, waves in celebration on his way to Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, ilk turda yerini korumasının ardından çok rahat bir yarış çıkarıyordu. Ancak Verstappen, yarışın ilk bölümünde art arda 3 kez pist sınırı ihlali yaptığı için siyah beyaz bayrak gördü. Bu, bir daha ihlal yaparsa, ceza alabileceği manasına geliyordu.

Verstappen, yarışın son 15 turunda lastikleri bitince tempo kaybetti ve arkasından gelen Lando Norris'in baskısı altına girdi. Bu açıdan Red Bull pilotunun, pist sınırlarına saygı duyarak savunma yapması gerekiyordu.

Yarışın ardından Sky Sports F1'e konuşan Horner, Verstappen'in içinde bulunduğu koşullar altında harika iş çıkardığını söyledi.

Horner, "Büyük baskı altındaydı. Pist sınırlarında üç ihlali olduğu için, tüm bu baskı altında bir milim bile hata yapamazdı. Max harika bir iş çıkardı."

"Lando yarışın sonunda çok zorluyordu. Bizim için yarışın iki yarısı vardı. Yarışın ilk yarısı çok güçlüydük ve 7,5 saniye farkla liderdik."

"Son bölümün ikinci yarısında Lando bizi çok hızlı bir şekilde yakalamaya başladı." dedi.

Horner'a son bölümde neler olduğu sorulduğunda, "Belki de orta lastiklere çok odaklandık. Büyük bir avantaj elde ettikten sonra sert lastiklerle stintin yarısında lastiklerde sıcaklığı kaybetmeye başladık."

"Sanırım McLaren biraz daha fazla çalıştı ve bunun faydasını ikinci stintte gördüler." şeklinde cevap verdi.

Araçların birbirlerine yakınlığı sorulduğunda Horner, "Araçların birbirine yakınlaştığını görebilirsiniz. Son güncellemelerle beraber hepsi birbirine çok benzemeye başladı."

"Ferrari de yaklaşıyor, ki bu da istikrarlı kurallara sahip olduğunuzda her zaman olur. Beklemediğimiz bir şey değil."

"Pistte McLaren ve Ferrari çok hızlıydı." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Leclerc: "Imola'da podyumda olmak inanılmaz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Wolff: "En iyilerin 30 sn gerisindeyiz, bununla gurur duyamayız"

Wolff: "En iyilerin 30 sn gerisindeyiz, bununla gurur duyamayız"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Wolff: "En iyilerin 30 sn gerisindeyiz, bununla gurur duyamayız"
Piastri: "Geçiş yapmak imkansızdı"

Piastri: "Geçiş yapmak imkansızdı"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Piastri: "Geçiş yapmak imkansızdı"
Leclerc: "Imola'da podyumda olmak inanılmaz"

Leclerc: "Imola'da podyumda olmak inanılmaz"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Leclerc: "Imola'da podyumda olmak inanılmaz"

Son Haberler

Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"
Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"

Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"
Williams, Bottas'la mı ilgileniyor?

Williams, Bottas'la mı ilgileniyor?

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Williams, Bottas'la mı ilgileniyor?
Sauber, yeni donanım sayesinde "kritik bir soruna" çözüm getirmeye hazırlanıyor

Sauber, yeni donanım sayesinde "kritik bir soruna" çözüm getirmeye hazırlanıyor

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Sauber, yeni donanım sayesinde "kritik bir soruna" çözüm getirmeye hazırlanıyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye