Horner: "Max, pist sınırı ihlali nedeniyle çok büyük baskı altındaydı"

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, ilk turda yerini korumasının ardından çok rahat bir yarış çıkarıyordu. Ancak Verstappen, yarışın ilk bölümünde art arda 3 kez pist sınırı ihlali yaptığı için siyah beyaz bayrak gördü. Bu, bir daha ihlal yaparsa, ceza alabileceği manasına geliyordu.

Verstappen, yarışın son 15 turunda lastikleri bitince tempo kaybetti ve arkasından gelen Lando Norris'in baskısı altına girdi. Bu açıdan Red Bull pilotunun, pist sınırlarına saygı duyarak savunma yapması gerekiyordu.

Yarışın ardından Sky Sports F1'e konuşan Horner, Verstappen'in içinde bulunduğu koşullar altında harika iş çıkardığını söyledi.

Horner, "Büyük baskı altındaydı. Pist sınırlarında üç ihlali olduğu için, tüm bu baskı altında bir milim bile hata yapamazdı. Max harika bir iş çıkardı."

"Lando yarışın sonunda çok zorluyordu. Bizim için yarışın iki yarısı vardı. Yarışın ilk yarısı çok güçlüydük ve 7,5 saniye farkla liderdik."

"Son bölümün ikinci yarısında Lando bizi çok hızlı bir şekilde yakalamaya başladı." dedi.

Horner'a son bölümde neler olduğu sorulduğunda, "Belki de orta lastiklere çok odaklandık. Büyük bir avantaj elde ettikten sonra sert lastiklerle stintin yarısında lastiklerde sıcaklığı kaybetmeye başladık."

"Sanırım McLaren biraz daha fazla çalıştı ve bunun faydasını ikinci stintte gördüler." şeklinde cevap verdi.

Araçların birbirlerine yakınlığı sorulduğunda Horner, "Araçların birbirine yakınlaştığını görebilirsiniz. Son güncellemelerle beraber hepsi birbirine çok benzemeye başladı."

"Ferrari de yaklaşıyor, ki bu da istikrarlı kurallara sahip olduğunuzda her zaman olur. Beklemediğimiz bir şey değil."

"Pistte McLaren ve Ferrari çok hızlıydı." dedi.