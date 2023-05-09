Horner: "Max, Miami'de kendisini bir kez daha göstermek istedi"

Red Bull Racing'in duble yaptığı Miami GP'sine Max Verstappen damgasını vurdu ve dokuzuncu başladığı yarışı kazandı.

Yarışın ardından konuşan Christian Horner, Hollandalı pilottan övgüyle bahsetti.

Horner, "Grand Prix'den önceki sabah pilotlarımıza 'Çocuklar, birbirinizle yarışabilirsiniz ama bunu doğru şekilde yapın, birbirinize saygı gösterin ve takımın çıkarlarını unutmayın. Tüm bunları yaptığınız sürece, savaşmanıza izin vereceğiz' dedim."

"Bence bu kuralı açıkça takip ettiler, sıkı ama doğru şekilde mücadele ettiler. Sergio yarışa orta lastiklerle başladı ve hesaplamalarımız bu lastiğin yarışta iyi bir tempo sergileyeceğini gösteriyordu. Max, mühendisleriyle birlikte o kadar da cazip olmayan sert lastiği seçti."

"Ancak yarışın 20. turundan 42. turuna kadar sert lastiği inanılmaz derecede iyi çalıştırmayı başardı ve bu inanılmazdı. Kazanmasını sağlayan şey de buydu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bakü'deki hafta sonunun ardından Max'in keyfi pek de yerinde değildi çünkü o hafta sonu takım arkadaşı daha hızlıydı, bu yüzden Miami'de tekrar sesini duyurmak istedi. Sonunda gerçekten etkileyici bir hız ortaya koydu."

"Fakat sezon uzun sürecek ve rakiplerimizin araçlarını geliştirmek için yeterince zamanları var."

"Avantajımızın devam edip etmeyeceğini bilmiyorum, göreceğiz, ancak herkes Imola için Mercedes'in bir dizi güncelleme hazırladığını söylüyor. Eğer aracın yeni bir versiyonunu hazırlayabilirlerse, durum çabucak değişebilir."

"Dahası, Ferrari de güncellemeler üzerinde çalışıyor."

"Ayrıca bize verilen ceza nedeniyle bu sezon güncelleme kapasitemiz sınırlı. Her şeye rağmen tüm kaynaklarımızı doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz." dedi.