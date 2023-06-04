Horner: "Max çok iyi bir form yakaladı"

Verstappen, şu ana kadar gerçekleştirilen 6 yarışın 4'ünü kazanırken 7 sıralama seansının 4'ünde pole pozisyonunu kazandı.

Verstappen, sezonun 7. yarışı olan İspanya GP öncesinde pilotlar şampiyonasında en yakın rakibi olan Sergio Perez'in 39 puan önünde yer alıyor ve Perez, Monako'da olduğu gibi İspanya'da da takım arkadaşının oldukça gerisinden başlayacak.

Horner, "Max kesinlikle iyi. Çok iyi bir form yakaladı. Monko'da inanılmazdı. Oradaki formunu buraya da taşıdı ve araç inanılmaz seviyede iyi çalışıyor. Harika performans gösteriyor. İkinci bir turu atıp atmamayı konuşuyorduk. Piste çıkıp gereken her şeyi yapmaya karar verdik. Kimsenin onun derecesini geçemeyeceğini anlayınca, turunu bıraktı."

"Yarışta mücadele olacaktır. Hava durumu, dayanıklılık, start, strateji gibi birçok şey olabilir. Bu lastikler, son birkaç virajda nasıl davranacaklar? Geçen hafta sonunun aracımıza pek uygun olmadığını hissettik. Bu hafta sonu ise pist aracımıza uyuyor ve şu ana kadar bunu iyi değerlendirdi." dedi.

Sıralamalarda çok fazla zorlanan ve 2. seansta elenen Sergio Perez için Horner, "Zor bir sıralama geçirdi. Pist dışına çıktı ve sonrasında lastikleri soğudu. Sonrasında lastikleri ısıtmaya çalıştı. Sıralamalarda 1. seanstan 2.'ye geçerken sıcaklıklar açısından şanslıydı çünkü pist gelişiyordu. Sonrasında ne yazık ki, 2. seansta pist dışına çıkması nedeniyle biraz geri plana düştü. Ne yazık ki, onun için kötü günlerden birisiydi. Bu yüzden yarışta 11. sıradan çok çalışması gerekecek."

"Lastikler kritik faktördü. Birinci seansın ardından tüm aero yüklerini kontrol ettik. Fabrikadan aldığımız destek iyiydi. Fabrikada iki araç arasında analizler yapabildiler, araçların olması gerektiği gibi aynı seviyede yere basma gücü üretip üretmediğini kıyasladılar. Yanlış davranan bir yer olduğunu ya da herhangi bir şey olduğunu göremedik. Ancak bunun lastikleri doğru aralığa getirmekle alakalı olduğunu düşünüyorum çünkü Checo'nun çok uzak kalmadığını biliyoruz. Sadece bugün aracını çalıştıramadı." dedi.

Horner, kendilerinin kazanmasını engelleme ihtimali açısından koşulların mı yoksa rakiplerinin mi etkili olduğu sorulduğunda, "Normal şartlarda onun yarışları kazanmasını engelleyen en büyük faktör koşullar, bu yüzden yarınki oyunumuzda zirvede olduğumuzdan emin olmalıyız. Hava durumu, strateji, lastikler ve tüm her şey konusunda en iyisi olmalıyız. Her şey bir anda dönebilir ve tüm değişkenler yanlış gidebiliriz. Bu açıdan onun ilk polünü burada alması harikaydı. Sanırım biz de 2011'de Mark Webber'den sonra ilk defa burada pole pozisyonunu kazandık." şeklinde cevap verdi.