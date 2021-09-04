Horner: "Max, büyük bir baskının altında harika bir performans gösterdi"

Red Bull cumartesi gününe güçlü bir başlangıç yaptı ve Verstappen ile üçüncü antrenman seansında liderliği aldı. Perez ise aynı seansta Mercedes sürücülerinin gerisinde 4. oldu. Fakat Meksikalı sıralama turlarının ilk bölümünde, hızlı turuna başlayamadan süre bitti ve böylece ikinci bölüme kalamadı. Öte yandan Verstappen ise kendi ülkesinde pole pozisyonunu kazandı.

Sıralama turlarının ardından konuşan takım patronu Horner, “DRS’nin düzgün açılmaması” nedeniyle Verstappen’in pole kazandığı turunda 0.15 saniye civarında bir süre kaybettiğini söyledi.

“Düzlük hızımızın eksik olduğunu gördük ve DRS düzgün bir şekilde açılmadı gibi gözüküyor. Bu yüzden, muhtemelen 0.15 saniye kaybetti. Fakat evet, büyük bir baskının altında harika bir performans gösterdi. Bu nedenle, bu konuda çok mutluyum." dedi.

Verstappen’in nasıl bu kadar büyük bir baskıyla baş ettiği sorulduğunda Horner, “Çok iyi. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi düşünüyor çünkü bunu [baskıyı] hissediyormuş gibi gözükmüyor.”

“Sıralama turları öncesinde oturmuş, DTM yarışını izliyordu. Çok rahat. Bu hafta sonunda sadece normal bi yarış hafta sonuymuş gibi davranıyor.”

“Fakat harika bir atmosfer var. Kesinlikle her pilot, kendi taraftarlarının önünde gaza gelir.” cevabını verdi.

Ayrıca Horner, geçiş yapmanın oldukça zor olduğu Zandvoort’ta pole alarak Max’in işin bir kısmını şimdiden hallettiğini düşünüyor.

“Harika bir iş çıkardı. Yarınki yarış için en iyi start pozisyonuna sahip. Geçiş yapmak için zor bir yarış ve bu yüzden, işin ilk kısmını yaptı bile.”

Ancak diğer Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarının ilk bölümünde elendiği için Avusturyalı ekibin, yarınki yarışta ön tarafta iki Mercedes’e karşı tek aracı olacak ve bu da Mercedes’in strateji açısından avantajlı olabileceği anlamına geliyor.

Bu konuda Horner, şu yorumları yaptı: “Sadece başımızı öne eğip kendi yarışımıza devam etmeliyiz ve mükemmel bir dünyada ön tarafta farkı açıp giderdik. Sadece bir şekilde bu kadar kolay olmayacağını biliyorum. Fakat önümüzdeki ikili [Mercedes pilotları] seçeneklerini bölebilirler. Fakat elbette yenmemiz gereken anahtar kişi Lewis ve bu yüzden, mücadelemizi buna göre belirleyeceğiz.”