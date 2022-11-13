Horner: "Max, Abu Dhabi'de Checo'ya yardım edecek"

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Heyecanlı geçen 2022 Brezilya GP, son turlarda Red Bull pilotları arasındaki yer verme tartışmasıyla da sezona damga vurdu.

Verstappen, yol aldığı Perez'e son tur gerini vermeyip takımı "benden bir daha bunu istemeyin" diye fırçalarken, Perez de takım arkadaşına tepki gösterdi.

Olayın ardından sosyal medyada birçok spekülasyon yayılırken, Horner tüm söylentileri yalanladı ve sorunun çözüldüğüne yönelik güvence verdi.

"Bu konuları kendi içimizde tartışıyoruz, pilotlar da bu konuda açıkça konuştular. An itibariyle Checo ile anda Charles [Leclerc] aynı puana sahip, dolayısıyla Abu Dhabi'de Checo'nun ikinciliği elde etmesi için takım olarak her şeyi yapacağız. Max de bunu tamamen destekleyecek."

"Kapalı kapılar ardında ne konuştuğumuza girmeyeceğim. Sürücüler bu konu hakkında tartıştılar ve el sıkıştılar, artık tamamen bir sonraki yarışa odaklanmış durumdayız."

"Bir takım olarak çalışıyoruz, bir takım olarak yarışıyoruz. Hedefimiz ve önceliğimiz Checo'nun şampiyonayı ikinci sırada bitirmesini sağlayıp sağlayamayacağımızı görmek. Daha önce hiç iki pilotumuzla şampiyonanın zirvesini kapatamamıştık, bu nedenle Max'ten Abu Dhabi'de bunu başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağına dair taahhüt aldık.

"Checo tüm yıl olağanüstü bir iş çıkardı ve ikinciliği hak ediyor, biz de takım olarak kendisini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen'in yarış asıl olarak ilk turlarda yaşadığı olaylardan ötürü epey olumsuz etkilendi.

Güvenlik aracı periyodu biter bitmez Lewis Hamilton'a atak yapan Verstappen, Senna S'in ikinci kısmında iç çizgiyi çok zorladı ve apekse varmış olan Hamilton ile temas etti. Temas sonrası ön kanadı kırılan Verstappen, ekstra bir pit yapmak zorunda kalmasının yanı sıra beş saniye de zaman cezası aldı ve yarışı ancak yedinci bitirebildi.

Hamilton ise sekizinci sıraya düşmesine rağmen toparlandı ve mücadeleyi ikinci sırada tamamladı. Galibiyet ise George Russell'a gitti.

Yarış hakkında konuşan Horner, "[Mercedes'in] son bir ayda büyük adımlar attıklarını gördünüz, George'u ilk zaferi için tebrik ediyorum. Tüm hafta sonu boyunca çok güçlüydü ve özellikle ikinci sektörde, hem dün hem de bugün çok ama çok güçlüydüler."

"Şimdi asıl olarak bu sektörde yaşadığımız performans kaybını anlamlandırmamız gerek. Önümüzdeki hafta sonu tüm gücümüzle çalışacağımızı umuyorum."

"Her zaman söyleyeceğim gibi, cezanın ağır olduğunu düşünüyorum. Max'in sola dönülen virajda öne geçtiğini hissettim, bu nedenle Lewis'in orada biraz daha yer açabileceğini düşünüyorum. En iyi ihtimalle bu bir yarış kazasıydı." dedi.