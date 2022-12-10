Horner: "Mattia için Ferrari'den ayrılmak zor olmalı"
Red Bull takım patronu Christian Horner, takım patronluğu görevinden istifa eden Mattia Binotto'nun iyi bir iş çıkarttığını ve ailesi gibi gördüğü takımdan ayrılmanın kendisi için zor olduğunu düşünüyor.
Hayal kırıklığı dolu geçen bir sezonun ve şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından Binotto, Ferrari üst yönetiminin tam desteğine sahip olmadığını düşünmesi nedeniyle istifasını sundu.
İstifanın ardından Ferrari'nin yeni takım patronu belli değil, kulislerde en çok konuşulan isim ise Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur.
Binotto'nun iyi bir iş çıkarttığını söyleyen Christian Horner, rakiplerinin ritminin bozulabileceği riskini de hesaba katıyor.
İtalya'da düzenlenen FIA Gala Ödülleri'nde Ferrari'de yaşananların kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulan Horner, "Mattia'nın hakkını teslim etmek gerek, bu yıl çok rekabetçi bir araç ve motor üreterek çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Takımın asıl sıkıntı yaşadığı nokta operasyonlar oldu."
"[Mattia] kariyerinin ve hayatının uzun bir dönemini Ferrari'ye adadı, eminim ki bunca zaman sonra takımdan ayrılmak onun için çok zor olmalı."
"Ferrari baskının yüksek olduğu bir takım, nitekim bir fabrika takımı olmasının yanı sıra İtalya milli takımı konumunda da bulunuyor."
"Sanırım takım Red Bull'a geldiğimden bu yana altıncı kez takım patronu değiştiriyor. Tabii ki bu görevi üstlenmek büyük bir baskıyı yanında getiriyor."
Max Verstappen, FIA F1 Champion, Sergio Perez, Christian Horner
Fotoğraf: FIA
Horner, Red Bull'un 2013'ten bu yana kazandığı ilk takımlar şampiyonluğu kupasını almak üzere Cuma gecesi düzenlenen FIA ödül törenine katıldı.
Sezonu kısaca değerlendiren Horner, Emilia Romagna GP'sinde elde ettikleri zaferin kırılma noktası olduğunu düşünüyor.
Horner, "Bence Ferrari sezonun başlarında bizden daha hızlı bir araca sahipti, ancak arayı kapatmayı başardık ki bu çok önemliydi."
"Takımlar şampiyonası bizim için 21 yarış üzerinden gerçekleşti diyebilirim, çünkü ilk yarışta iki araçla birden yarış dışı kaldık ve puan alamadık. Yine de mücadeleye devam etmek zorundaydık."
"Benim için en önemli hafta sonlarından biri hem sprint yarışını, hem de ana yarışı kazandığımız Imola oldu. Hafta sonunu dubleyle noktalamak ve Ferrari'yi kendi sahasında yenmek bence psikolojik olarak bizi olumlu etkiledi."
"Sanırım daha sonra aracı geliştirdikçe ve biraz ağırlık azalttıkça hızlanmaya da başladık." dedi.
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