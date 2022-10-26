Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Resmi: Audi, 2026 yılında Sauber ile ortaklık kuracak! Sonraki / Lawson, Meksika GP'nin ilk seansında AlphaTauri ile piste çıakcak
Formula 1 Haberler

Horner: "Mateschitz Red Bull'un F1 geleceğinin güvende olmasını sağladı"

Christian Horner, geçtiğimiz hafta sonu şirket patronu Dietrich Mateschitz'in hayatını kaybetmesine rağmen Red Bull Racing Formula 1 takımının geleceğinin "güvende" olduğunu söylüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Horner: "Mateschitz Red Bull'un F1 geleceğinin güvende olmasını sağladı"
Haberi dinle

Red Bull'un F1'e ve genel olarak motor sporlarına katılımı büyük ölçüde Mateschitz'in kişisel tutkusundan kaynaklanıyordu ve vefatının ardından, halihazırda devam eden büyük yatırımlar göz önüne alındığında, Red Bull'un geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya başladı.

Ancak Horner, Mateschitz'in RBR ve AlphaTauri takımlarının geleceğini güvence altına almak için gereken parçaları yerine koyduğunu söylüyor.

Horner, Mateschitz'in 2026 düzenlemeleri için tamamen yeni bir güç ünitesi hazırlayan Red Bull Powertrains'e verdiği desteğin, takımla ilgili planların net göstergesi olduğunu söyledi.

Mateschitz'in vefatının ardından Red Bull'un gelecek planlarında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı sorulduğunda Horner "Hayır, geleceğimiz çizildi."

"Dietrich, gelecek için çok güçlü bir temel oluşturdu. 2026'da Red Bull'un bir güç ünitesi üreticisi olmasıyla, yapbozumuzun son eksik parçası tamamlanacak ve o, bunun gerçekleşmesini sağlayacak vizyona sahipti."

"Tıpkı şasi tarafında yaptığımız gibi, aynı ruhu ve onun taşıdığı ruhu motor departmanına da aşılayacağız."

"Bu vizyonu belirleyen oydu ve geçen haftaya kadar da bu işin içindeydi."

"Red Bull Powertrains için bir vizyonu vardı ve takımı geleceğe, uzun vadeye hazırlayacak planı onayladı."

"Bu konuda gösterdiği kararlılık ve Milton Keynes'te yaratmamızı sağladığı şey, Red Bull Racing'i önümüzdeki uzun yıllar için çok güçlü bir konuma getiriyor." dedi.

Max Verstappen'in ikinci dünya şampiyonuyla yeni bir dominasyon başlıyor gibi görünse de, horner bu konuda temkinli davranıyor.

"Böyle tahminlerde bulunamazsınız çünkü çok zorlu rakiplerle karşı karşıyayız. Bu yıl harika bir sezon geçirdik, örneğin galibiyetler ve dubleler açısından kendi rekorlarımızı egale ettik."

"Sezonun bitimine de hâlâ üç yarış var. Fakat oldukça rekabetçi rakiplerimiz var ve önümüzdeki yıl güçlü şekilde döneceklerinden şüphem yok."

paylaşım
yorumlar
Resmi: Audi, 2026 yılında Sauber ile ortaklık kuracak!
Önceki haber

Resmi: Audi, 2026 yılında Sauber ile ortaklık kuracak!
Sonraki haber

Lawson, Meksika GP'nin ilk seansında AlphaTauri ile piste çıakcak

Lawson, Meksika GP'nin ilk seansında AlphaTauri ile piste çıakcak
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Hamilton, yeni Formula 1 filminin başarılı olacağına inanıyor
Formula 1

Hamilton, yeni Formula 1 filminin başarılı olacağına inanıyor

Hamilton, F1 kadın destek serisini olumlu karşılıyor ve bu yönde daha çok adım atılmasını istiyor
Formula 1

Hamilton, F1 kadın destek serisini olumlu karşılıyor ve bu yönde daha çok adım atılmasını istiyor

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Verstappen Meksika'da odağını koruyor: "Burayı da kazanmak istiyorum" Mexico City GP
Formula 1

Verstappen Meksika'da odağını koruyor: "Burayı da kazanmak istiyorum"

Marko: "Verstappen lastikleri mahvetmeden sınırda sürdü" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Marko: "Verstappen lastikleri mahvetmeden sınırda sürdü"

Horner, "ilham verici" Red Bull kurucusu Mateschitz'i saygıyla anıyor Birleşik Devletler GP
Formula 1

Horner, "ilham verici" Red Bull kurucusu Mateschitz'i saygıyla anıyor

Son Haberler

De Vries, Meksika GP'nin ilk seansında Russell'ın yerini alacak
Formula 1 Formula 1

De Vries, Meksika GP'nin ilk seansında Russell'ın yerini alacak

Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Meksika GP'nin ilk seansında George Russell'ın aracını sürecek.

Perez: "Kendi ülkemde kazanmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Kendi ülkemde kazanmak istiyorum"

Red Bull pilotu Sergio Perez, bu hafta sonu Mexico City'de yapılacak yarışı kazanmayı istiyor.

Rea: "Süper imtiyaz paketi Kawasaki'ye fayda sağlamayacak"
World Superbike World Superbike

Rea: "Süper imtiyaz paketi Kawasaki'ye fayda sağlamayacak"

Jonathan Rea, yeni imtiyaz paketinin Kawasaki'ye yardımcı olacağını ve ekstra motor gücüne sahip olmadıkları sürece Ducati dominasyonunu kırabileceklerini düşünmüyor.

Verstappen Meksika'da odağını koruyor: "Burayı da kazanmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Verstappen Meksika'da odağını koruyor: "Burayı da kazanmak istiyorum"

Max Verstappen ve Red Bull Racing 2022 dünya şampiyonluklarını garantilese de odaklarını korumaya devam ediyorlar.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.