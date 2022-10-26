Horner: "Mateschitz Red Bull'un F1 geleceğinin güvende olmasını sağladı"

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Red Bull'un F1'e ve genel olarak motor sporlarına katılımı büyük ölçüde Mateschitz'in kişisel tutkusundan kaynaklanıyordu ve vefatının ardından, halihazırda devam eden büyük yatırımlar göz önüne alındığında, Red Bull'un geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya başladı.

Ancak Horner, Mateschitz'in RBR ve AlphaTauri takımlarının geleceğini güvence altına almak için gereken parçaları yerine koyduğunu söylüyor.

Horner, Mateschitz'in 2026 düzenlemeleri için tamamen yeni bir güç ünitesi hazırlayan Red Bull Powertrains'e verdiği desteğin, takımla ilgili planların net göstergesi olduğunu söyledi.

Mateschitz'in vefatının ardından Red Bull'un gelecek planlarında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı sorulduğunda Horner "Hayır, geleceğimiz çizildi."

"Dietrich, gelecek için çok güçlü bir temel oluşturdu. 2026'da Red Bull'un bir güç ünitesi üreticisi olmasıyla, yapbozumuzun son eksik parçası tamamlanacak ve o, bunun gerçekleşmesini sağlayacak vizyona sahipti."

"Tıpkı şasi tarafında yaptığımız gibi, aynı ruhu ve onun taşıdığı ruhu motor departmanına da aşılayacağız."

"Bu vizyonu belirleyen oydu ve geçen haftaya kadar da bu işin içindeydi."

"Red Bull Powertrains için bir vizyonu vardı ve takımı geleceğe, uzun vadeye hazırlayacak planı onayladı."

"Bu konuda gösterdiği kararlılık ve Milton Keynes'te yaratmamızı sağladığı şey, Red Bull Racing'i önümüzdeki uzun yıllar için çok güçlü bir konuma getiriyor." dedi.

Max Verstappen'in ikinci dünya şampiyonuyla yeni bir dominasyon başlıyor gibi görünse de, horner bu konuda temkinli davranıyor.

"Böyle tahminlerde bulunamazsınız çünkü çok zorlu rakiplerle karşı karşıyayız. Bu yıl harika bir sezon geçirdik, örneğin galibiyetler ve dubleler açısından kendi rekorlarımızı egale ettik."

"Sezonun bitimine de hâlâ üç yarış var. Fakat oldukça rekabetçi rakiplerimiz var ve önümüzdeki yıl güçlü şekilde döneceklerinden şüphem yok."