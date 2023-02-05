Horner: 'Mateschitz Ford ile yapılan anlaşmanın tamamen arkasındaydı'
Ford ile ortaklık kurmak, Red Bull'un Dietrich Mateschitz olmadan vermek zorunda kaldığı en büyük stratejik kararlardan biri. Takım patronu Christian Horner'a göre, geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden Mateschitz de bu kararı destekliyordu.
Red Bull ve Ford, Cuma günü New York'ta düzenlenen lansman etkinliğinde, 2026 yılında birliktelik kuracaklarını duyurdular.
Bu karar, Dietrich Mateschitz'in yokluğunda alınan ilk büyük karardı fakat görünüşe bakılırsa Avusturyalı patron, vefatından önce bu görüşmelerden zaten haberdardı ve bu birlikteliği destekliyordu.
Takım patronu Christian Horner, Viaplay'e yaptığı açıklamada, "Bu onun bildiği son büyük stratejik konulardan biriydi."
"Üzücü vefatından önce tamamen bu işin arkasındaydı."
"Hissedarların ve her iki ailenin de tam desteğine sahibiz. Bu da bize son 18 yıldaki çalışmalarımızı sürdürme fırsatı veriyor."
Potentiële livery voor Red Bull-Ford
Fotoğraf: Camille De Bastiani
"Bu bizim için harika bir haber, tarihimiz için yeni ve harika bir sayfa. Ford harika bir marka. Bu, pek çok avantaj sunan ticari ve teknik bir anlaşma."
"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pazar şu anda patlama yaşıyor. Ayrıca bir güç ünitesi üreticisi olarak onların bilgi ve birikimlerini kullanabilmek mutluluk verici. Özellikle de sahip oldukları ürünlere çok fazla yatırım yaptıkları elektrifikasyon alanındaki bilgilerini kullanmak güzel olacak."
"İki harika marka bir araya geliyor. Ortaya nasıl bir potansiyel çıkacağını görmek için bir an önce çalışmak istiyoruz." dedi.
Max Verstappen de alınan karardan dolayı çok mutlu.
"2023'te işe koyulmamız çok önemli. 2026 hâlâ çok uzak görünüyor ama bir yıl çok çabuk geçiyor. 2026'ya iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz,"
"İllaki de buna ihtiyacımız yoktu ama orada büyük bir ismin olması her halükarda çok önemli."
"Biz de bunu Ford'da bulduk. Bize katıldıkları için son derece mutluyuz. Ford geçmişte Formula 1'de çok şey başardı, bu yüzden gerçekten sabırsızlanıyoruz."
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