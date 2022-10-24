Horner: "Mateschitz bu yarışı izlese bizimle gurur duyardı"

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Amerika'da takımlar şampiyonluğunu ilan eden Red Bull için bu başarı manevi açıdan büyük önem taşıyordu, nitekim Cumartesi günü akşam saatlerinde Red Bull CEO'su ve kurucusu Dietrich Mateschitz hayatını kaybetmişti.

Kendisine şampiyonluğa giden yolu açan isimlerden Mateschitz'i onurlandırmak isteyen Verstappen de çok konsantreydi ve startta aldığı liderliği 11 saniyelik pit stop sonucu kaybetse de pes etmedi ve bu pistteki ikinci galibiyetine ulaştı.

Yarışın ardından konuşan Christian Horner, "Max'in bugün çok kontrollü bir yarış çıkardığını düşünüyorum."

"Max'in yarışı ikinci pit stopta yaşadığımız sorunun ardından canlılık kazandı, ki zaten daha iyi performans vereceğini düşündüğümüz orta lastiğe geçmeyi seçmiştik."

"Max pitte sekiz saniye kaybetti, bu da onu Charles'ın [Leclerc] gerisine düşürdü ve Lewis'le farkın açılmasına sebep oldu. Sanki gerilerden yükselmemiz için en ideal senaryo yazılmış gibiydi."

"Eğer Dietrich bu yarışı yukarıdan izleyip beş ya da altı tur kala Mercedes'i geçtiğimizi ve takımlar şampiyonluğunu kazandığımızı görseydi çok keyif alır ve bizimle gurur duyardı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen'in sabırlı olduğunu söyleyen Horner, "Orta hamurda sert hamura göre çok daha rekabetçiydik, bu nedenle ikinci pitlerin ardından bu hamura geri döndük."

"Max yarışın sonlarına doğru kayma yaşamaya başlıyor gibi görünen Lewis'e gerçekten yetişecek kadar hızlıydı, aracı çok zorluyordu."

"Bence kendisi pitten çıkarken yaşadığı hayal kırıklığını çabucak kontrol altına almayı başardı, önce Charles'ı geçti ve ardından Lewis'i avladı. Eline geçen tek fırsatı kullanarak işi bitirdi."

"Eğer ikincilikle ayrılmış olsaydık bunun hepimizin umduğu gibi bir sonuç olacağından emin değilim."

"Max'in yarışa kararlı bir şekilde girdiğini düşünüyorum, ne olursa olsun galip gelecekti."

"Bugün onun için hayatı zorlaştırdık ve yarışı seyirciler için daha eğlenceli hale getirdik. Galibiyete ulaşmak ve takımlar şampiyonluğunu garantilemek, bir takım ve bir şirket olarak bizim için çok özel bir andı."

"Bunu Dietrich'i kaybettiğimiz bir hafta sonunda başarmak daha da özeldi. Bu şampiyonluğu sadece Red Bull Racing'e değil, F1 için yaptığı her şey için ona ve ailesine adamak istiyoruz." dedi.