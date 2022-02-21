Horner: "Masi'nin gönderilmesi acımasızca"

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FIA'nın yeni başkanı Mohammed Ben Sulayem, tartışmalı Abu Dhabi GP'nin ardından geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla, Michael Masi'nin yeni sezon öncesinde görevden alındığını doğruladı.

Şimdi iki yeni yarış direktörü olacak ve değişmeli olarak görev alacaklar. Ayrıca Herbie Blash de danışman olarak yönetime geri dönecek. FIA, yarış direktörlerini desteklemek için bir de VAR sistemi kuracak.

Masi'nin görevden alınması bazılarını mutlu etse de, Red Bull takım patronu Christian Horner böyle düşünenler arasında değil.

Horner, talkSPORT'a verdiği demeçte, "Bence bu çok zor bir şey. Bu konuda karar vermek FIA'nın görevi ancak bunun acımasızca olduğunu düşünüyorum. Michael geçen yıl gerçekten zor bir durumdaydı."

"Geçen yıl bizim aleyhimizde olan pek çok karar vardı fakat kaynak açısından elindekilere baktığımızda, takımların sahip olduklarına kıyasla çok büyük bir fark vardı. (Takımların kaynaklarının daha fazla olduğunu düşünüyor)"

"Bence VAR benzeri şeyler getirdiklerini ve Herbie Blash gibi deneyimli isimlerden faydalandıklarını duymak çok güzel. Fakat Masi'nin görevden alınması için çok fazla baskı yapıldığını ve bunun da doğru olmadığını düşünmeye devam ediyorum. Bu benim kendi kişisel görüşüm." dedi.

Horner, Abu Dhabi'de Mercedes'in Hamilton'ı pite almayarak hata yaptığını yineledi.

"Kurallara göre yanlış bir şey yapmadı. Yarışa dönüp bakarsanız, Mercedes'in pit için iki fırsatı vardı. Sanal güvenlik aracı ve güvenlik aracı periyotları oldu. Sürücü, her ikisinde de pite girmek istedi ve onu dışarıda tuttular. Yarışın sonunda onu savunmasız bırakan da buydu."

"Sezon çok yoğundu ve 22 yarışın tamamını hatırlamalıyız. Sezon boyunca defalarca kez aleyhimizde olan kararlar vardı, haksız yere cezalar verildi. Fakat sonunda biraz şanslıydık ve bu sporda bazen böyle olabiliyor."

"Çok doğru bir taktik izledik. Abu Dhabi'de bitime beş tur kala kaza yaşandığında, anında tepki verdik. Max'i pite aldık ve yeni set lastik taktık. Mercedes ise 44 turluk lastikle devam etti ve Lewis'i tamamen bitmiş lastiklerle pistte tuttu."

"Max son turda geçiş yapmak zorunda kaldı ve bunu başardı. Durum belirsizdi fakat asıl mesele doğru taktiği seçmemizdi. Max başarılı bir atakla şampiyon oldu. Bütün bunlar geçmişte kaldı. Hiçbir kuralı çiğnemedi ve tamamen doğru hareket etti."