Horner, Marko'yu göndermek için takım içinde "kurnazca" plan yapıldığı iddialarını reddetti

Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Red Bull içinde devam eden güç savaşının ortasında dramatik bir hafta sonunun ardından Marko'nun takımdaki yerinin tehdit altında olabileceği ortaya çıktı.

Sıralama turları öncesinde Marko, Horner'ın davranışlarıyla ilgili soruşturma hakkında medyaya bilgi sızdırdığı iddiaları nedeniyle, etkinlik sonrasında görevden alınma ihtimali olduğunu açıkladı.

Ancak Cidde'deki yarış öncesinde Red Bull genel müdürü Oliver Mintzlaff ile yapılan görüşmelerin ardından Marko'nun herhangi bir yasadışı davranışta bulunmadığı ve yarışa devam edeceği açıklandı.

Yarıştan kısa bir süre önce Avusturyalı yayın kuruluşu ORF'ye konuşan Marko, sızıntıların bir parçası olduğu iddialarına karşı çıkarak Suudi Arabistan'da yaşananların kendisini alaşağı etmek için kasıtlı bir çaba olduğunu ima etti.

Sızdıran kişi olduğu suçlaması sorulduğunda Marko, "Kesinlikle saçmalık. iPhone'umu yarı yarıya kontrol altında tuttuğumda gerçekten mutlu oluyorum."

"Bu raporu ya da bu konuşmaların hiçbirini görmedim. Kasıtlı olarak bunun dışında kaldım. Fark ettiğim kadarıyla beni bununla ilişkilendirmek neredeyse planlı bir operasyon gibiydi. Niki] Lauda'nın dediği gibi 'kurnazlık'." şeklinde cevap vermişti.

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Marko'nun kimin kendisine karşı harekete geçerek ortalığı karıştırdığını düşündüğü belli değil ancak Horner Suudi Arabistan'da perde arkasında yaşanan olayların ne kendisiyle ne de F1 ekibiyle bir ilgisi olmadığında ısrar etti.

Horner, "Sanırım uzaklaştırma söylentisi herkes için olduğu kadar takım için de yeni bir haberdi. Bunu duyduğumuzda oldukça şaşırdık."

"Helmut Red Bull GmbH'nin bir çalışanı, dolayısıyla bu onların arasındaki bir meseleydi. Biz bu tartışmanın tarafı ya da parçası değildik."

"Helmut'u 1996'dan beri tanıyorum ve o, yıllar boyunca önemli bir rol oynadı. Bu rol yıllar içinde gelişti. Onu çok ama çok uzun zamandır tanıyorum."

"81 yaşına gelmiş olmasına rağmen hâlâ Formula 1 konusunda motive olduğu açık, bu da olumlu bir şey." dedi.

Suudi Arabistan'daki gelişmeler oldukça etkileyiciydi çünkü Marko'nun ayrılma riski Max Verstappen'in güçlü bir savunma yapmasına yol açtı ve müttefiki ayrılırsa kendisinin takımda kalmasının pek mümkün olmayacağını söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2. sıra, Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing ve Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Horner, Verstappen'in desteğinin Red Bull'un kararını etkileyip etkilemediği sorusu üzerine şunları söyledi: "Helmut'la ilgili herhangi bir karar alma süreci olmadı, bu yüzden söylentinin nereden yayıldığından tam olarak emin değilim. Ancak bu benim dahil olduğum bir şey değil."

Marko ve Horner her konuda hemfikir olmasalar da, ikili Red Bull takımının bu kadar güçlü olmasına yardımcı olan zıt güçleri bir araya getiriyor.

Horner, mevcut durumun zorluklarına rağmen Marko'nun yerinde kalmasıyla ilgili herhangi bir sorun öngörmüyor.

"Helmut ile ilişkimde bir sorun yok. Her zaman açık sözlü olduğunu düşünüyorum ama Helmut bu."

"Rolü ne olursa olsun herkesin oynaması gereken bir rol var. Bence bu takım inanılmaz derecede başarılı oldu ve uzun bir süre boyunca muazzam bir yeteneğe sahip oldu. Başarımızın anahtarlarından biri de bu oldu."