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Formula 1 Haberler

Horner: "Marko ve Mateschitz, yakın zamanda spordan ayrılmayacaklar"

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Christian Horner, Dietrich Mateschitz ve Helmut Marko'nun yakın zamanda spordan ayrılmayı planlamadığını söyledi.

Horner: "Marko ve Mateschitz, yakın zamanda spordan ayrılmayacaklar"

Red Bull markasının neredeyse %50'sinin sahibi olan ve Red Bull'u F1'e sokan Dietrich Mateschitz, 77 yaşında. Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko ise 78 yaşında.  Red Bull'un motor sporları tarihinde oldukça büyük rolleri bulunan bu iki isim, yaşlarından dolayı yakın zamanda takımdaki rollerinden ayrılabilir ve emekli olabilirler. 

Horner da ikilinin takımdan ayrılması durumunda, bu ikilinin rollerini kimin alacağı konusunda konuştu. 

Horner ilk olarak, gelecekte kendilerini bekleyen yoğun döneme rağmen ikilinin yakın bir zamanda spordan ayrılmayı planlamadığını belirtti.

Herhangi bir veraset planları olup olmadığı sorulan Horner, GPFans tarafından şu şekilde alıntılandı: ''Hayır, kesinlikle yok. İkisi de iyi durumda.''

Red Bull patronu, yanında oturan Mercedes takım patronu Toto Wolff'le de şakalaşarak şunları ekledi: ''Mesela Toto'nun da 65 yaşında olduğuna inanamazsınız!''

Horner sözlerine şu şekilde devam etti: ''İkisi de iyi durumda. İkisi de Formula 1 hakkında oldukça motive. Red Bull Group'un Formula 1'e göstermiş olduğu bağlılık, iki Grand Prix takımının Avusturya ve Steiermark Grand Prix'lerinde yarışması ve gelecek sezon için kendi motorumuzu üretmeye başlamamızla gösteriliyor.''

''Ancak bu Red Bull. İmkansız olarak görüleni yapıyoruz ve bağımsız bir motor üreticisi oluyoruz. Dietrich ve Helmut olmadan bu olmazdı. İkisi de Formula 1 için oldukça hevesli.''

Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsport Consultant and Dietrich Mateschitz, CEO and Founder of Red Bull

Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsport Consultant and Dietrich Mateschitz, CEO and Founder of Red Bull

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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