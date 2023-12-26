Horner: "Marko ile ilgili haberler çok saçma"

Basın, Eylül başından bu yana Christian Horner ve Helmut Marko arasındaki anlaşmazlığı tartışıyor ve bunun bir güç çatışmasına dönüştüğünü iddia ediyor.

Söylentilere göre Horner, artık şirketi tek başına yönetmek ve alınan kararlarda daha fazla söz sahibi olmak istiyor.

Helmut Marko ise 2024 sonuna kadar anlaşması olduğunu ve emeklilik gibi bir planı olmadığını söylese de, şu anda bir belirsizlik havası var.

Ancak Christian Horner, ortada bir çatışma olmadığını söyledi ve söylentilerin tamamının gazetecilerin uydurması olduğunu belirtti.

Horner, "Basında çıkan bazı haberler bana çok saçma geliyor."

"Brezilya'da suya atılan bir taşın, Avrupa'ya ulaşması ve yüksek bir dalgaya dönüşmesi şaşırtıcı."

"Bu da gösteriyor ki erkenden elde ettiğimiz çifte şampiyonluğun ardından pek çok kişi bizi anlaşmazlığa düşürmek istiyor."

"Ancak şunun bilinmesini isterim ki Helmut ve benim ilk tanıştığımız 1996 yılından bu yana harika bir ilişkimiz var."

"O zamandan beri çok güçlü bir çalışma ilişkimiz oldu ve bu konuda değişen bir şey yok." dedi.