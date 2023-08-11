Horner: "Marko 'PR ekibi' için tam bir kabus"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, gazetecilerle yaptığı görüşmelerde sık sık kelime seçmemesi ve ne düşündüğünü doğrudan söylemesiyle biliniyor.

Bu açıklamalar bazen çok büyük bir sansasyon yaratırken, bazen de Red Bull'u zor duruma düşürüyor.

Fakat sonunda Helmut Marko, pek çok açıdan Red Bull'a yardım ediyor ve bundan ötürü takımın vazgeçilmezlerinden birisi.

Red Bull Racing'in patronu Christian Horner, Marko'nun huysuzluğunun zaman zaman takımın pr-ekibi için bir baş ağrısı haline geldiğini kabul etti.

Horner, ESPN'e şöyle dedi: "Helmut'u uzun zamandır tanıyorum."

"Onunla ilk kez 1996 yılında, Formula 3000 ve Formula 2'deki takımlarım için bir karavan satın almam gerektiğinde tanışmıştım."

"Helmut her şeyden önce tutkulu bir yarış pilotudur ve her zaman çok açık sözlü olmuştur."

"Halkla ilişkiler ekibimiz için gerçek bir kabus olduğunu söylemem lazım! Helmut kontrolünü kaybettiğinde, renkli bir manşet almak isteyen gazetecilerin onu hafifçe dürtmeleri yeterli olacaktır."

"Olayları sadece gerçek sözlerle yorumlar. Size tam olarak ne düşündüğünü söyler. Bu açıdan Helmut, Niki Lauda'ya çok benziyor. İkisi de aynı jenerasyondan ve birbirlerine çok benziyorlar."

"Helmut'a büyük saygı duyuyorum. Geride kalan yıllarda çok şey yaptı ve 80'li yaşlarında bile hâlâ mükemmellik için çabalıyor."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Racing