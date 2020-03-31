Horner: "Marko, koronavirüs krizinin ne kadar ciddi olduğunu göremedi"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Red Bull Racing ve AlphaTauri'nin dört sürücüsünü virüse karşı bağışıklık kazandırmak için kontrollü bir ortamda COVID-19 bulaştırmayı önerdiklerini söylemişti.

Marko, "Dört Formula 1 sürücüsü ve sekiz ila on gencimiz var. Planımız, bu sessiz zamanı fiziksel ve zihinsel olarak doldurabileceğimiz bir kamp düzenlemekti ve bu, enfeksiyon kapmaları için ideal zaman olurdu. Hepsi mükemmel sağlığa sahip olan gençler, güçlü çocuklar. Bu sayede işe geri döndüğümüzde çok zorlu bir dünya şampiyonasına hazır olacaklardı. Çünkü devam ettiği takdirde çok zorlu bir şampiyona olacağını varsayabiliriz." demişti.

Marko'nun yorumları büyük eleştiri aldı ve bugün BBC'ye konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner da böyle bir şeyin söz konusu dahi olmadığını dile getirdi.

Horner, "Helmut'un kendisinin de işaret ettiği gibi, ortaya koyduğu bu plan Red Bull içinde destek görmedi."

"Helmut, pandeminin ciddiyetini anlamadan önce duyguları üzerine böyle bir yorum yaptı."

"Evet, Red Bull'un pek çok sporcusu var ama şu anda devam eden tüm bu şeyler, virüsün gençlerin, yaşlıların ve savunmasız tüm insanların etkilenebileceğini gösteriyor. Yani belirli bir grupla sınırlı değil."

"Üzerinde çalıştığımız solunum cihazı projesi gibi şeyler, bunu ne kadar ciddiye aldığımızı ve bunun arkasında ne kadar çaba harcadığımızı gösteriyor."

"Helmut'un yorumları, ciddiyeti anlamadan önce yapıldı. Hiçbir zaman ciddi bir seçenek olarak tartışılmadı veya masaya yatırılmadı."

Ferrari-FIA anlaşması şimdilik tartışılmıyor

Red Bull takım patronu Christian Horner, Ferrari-FIA arasında imzalanan gizli anlaşmaya şimdilik odaklanmadıklarını söyledi.

"Şu anda daha ciddi konular var. Az önce tartıştığım her şeyle uğraşmamız gerekiyor ve daha sonra bunu ileri bir tarihte ele alacağız."

"FIA'ya bazı sorular yönelttik. Rakip takımın aracının teknik anlamda yasal olup olmadığıyla ilgili gizli bir anlaşma yapıldıysa, bu beraberinde sorular da getiriyor."

"Zamanı geldiğinde, bu anlaşmanın ne olduğunu ve neden yapıldığını anlamaya çalışmak için Jean ile bir görüşme yapacağız."