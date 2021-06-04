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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Horner: ''Makul bir dengemiz var''

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, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, 2021 Azerbaycan Grand Prix hafta sonunun ikinci antrenman seansında, araçlarının makul bir dengeye sahip olduğunu ve sürücülerini en yukarılarda görmenin harika hissettirdiğini söyledi.

Horner: ''Makul bir dengemiz var''

Bir yıl ara sonrasında tekrar caddeleri Formula 1'e açılan Bakü'de iki antrenman seansını geride bıraktık.

İlk seansta Max Verstappen'in birinci olması ve ikinci seansta Sergio Perez'in birinci, Hollandalı pilotun ikinci olmasıyla, Red Bull, Azerbaycan'da güçlü bir gün geçirdi.

Öte yandan da,  Red Bull'un bu sezon birincilik için savaştığı rakibi Mercedes ise beklediklerinden daha kötü bir performans sergiledi.

Verstappen'in şampiyonadaki en büyük rakibi Lewis Hamilton seansı 11. sırada tamamlarken, Valtteri Bottas ise 16. sırayı aldı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Takım patronu Horner, Red Bull için güçlü geçen seans hakkında şunları söyledi: ''Öncelikle, biz kendimize odaklanıyoruz. Bence temiz bir seans geçirdik.''

''Muhtemelen Checo için sezonun en iyi seansıydı. Bunu görmek cesaretlendirici. Lewis'in uzun sürüşleri de kötü görünmüyordu. Uzun sürüşlerde, hızımız kesinlikle orada ancak birkaç virajda zorlanıyor gibi görünüyorlardı.''

Horner, lastik seçimlerinde de geçtiğimiz yılların verilerine ve pistin koşullarına bakarak ilerleyeceklerini söyledi.

''Bu ilginç. Yine söylüyorum, pist sıcaklıklarının nasıl etki gösterdiğini görmek için, buradaki eski verilere bakmak gerekiyor. Sanırım yeterince seçeneğimiz var seçenek, bu pistin 24 ilâ 48 saat içinde ne durumda olacağına göre de değişecek.'' 

Horner, Honda'nın geçtiğimiz kıştan beri çok iyi bir iş çıkardığını da ekledi.

''Bence, Honda harika bir iş çıkardı, özellikle de geçtiğimiz kış. Kesinlikle onlara çok yaklaştık. Bunun da bize daha çok seçenek sunduğunu söyleyebilirim. Honda'nın yaptığı gelişim harikaydı. Mercedes hâlâ bu alanda en iyiler ancak biz de kesinlikle çok yaklaşıyoruz. Bu sayede, yalnıza düşük yere basma gücü ayarları kullanmak zorunda değiliz.''

Bugün geçirdiği seanslardan sonra Mercedes'in nerede zaman kaybettiğini düşündüğü sorulan takım patronu Horner, ''Onlar pistin yavaş yerlerinde zorlanıyor ve farkı burada açıyoruz''

Horner, aynı zamanda bugün aracın dengesinin de makul seviyelerde olduğunu ekledi.

''Alternatif olarak, Ferrari'nin burada çok güçlü olduğunu görebiliyorsunuz. Bu, her virajda tutarlı şekilde hızlı olmayı denemekle alakalı. Bence fena sayılmayacak bir dengemiz var. Max ikinci seansta bundan çok mutlu değildi ancak Checo daha mutluydu. İki sürücümüzü de yukarıda görmek harika.''

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Betim Aker

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