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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Horner: "Macaristan'daki sokağa çıkma yasağı, F1 personelini zorlayacak"

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Horner: "Macaristan'daki sokağa çıkma yasağı, F1 personelini zorlayacak"
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Çeviren: Abdullah Çelik
15 Tem 2020 11:51

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, Macaristan GP hafta sonu boyunca Budapeşte'de uygulanacak olan kısıtlamaların F1 personelini zorlayacağını düşünüyor.

Macaristanlı yetkililer, geçen hafta yapmış oldukları açıklamada Avrupa Birliği dışından ve İngiltere'den gelen F1 personelinin koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle pist ile kaldıkları yer haricinde dışarı çıkamayacaklarını, taksi ya da toplu taşıma kullanamayacaklarını, aksi takdirde 15.000 Euro para cezası ve hatta hapis cezası alabileceklerini duyurmuştu.

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Horner, bu kararın sert olduğunu ancak F1 yarışlarının devam etmesi için herkesin buna uymaya hazır olduğunu söyledi.

Horner, "Çalışanlar için zor bir durum. Ancak 3 ayı evde kapalı bir şekilde geçirdik. Yarışlara dönerken kabul ettiğimiz durumlardan birisi buydu."

"Ya koşulları kabul edecektik ya da yarışmayacaktık. Bu yüzden hepimiz olabilecek şartları kabul ettik."

"İdeal değil ancak benzeri görülmemiş koşullardayız ve hayatımızın sadece bir haftası böyle olacak. Küresel manada durum iyileşiyor gibi ve daha fazla yarış açıklanıyor. Macaristan sevdiğimiz bir pist, umarım iyi performans gösterebiliriz." dedi.

Haas takım patronu Gunther Steiner da kısıtlamaların ideal olmadığını ancak bu durumu kabul ettiklerini söyledi.

Steiner, "Bunu duymak istemediğinizi biliyorum ancak orada dışarı çıkamazsınız. Bu sadece bir yarış için geçerli olacak ve orada yarışabileceğimiz için mutlu olmalıyız. Onların kurallarına ve yapmamız gereken şeylere saygı göstermeliyiz. Bu yüzden bir sorun olduğunu düşünmüyorum." dedi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl da bir haftalık sokağa çıkma yasağına uymanın, birkaç ay önce yaşadıkları krizden daha büyük bir sorun olmadığını söyledi.

Seidl, "Otelde kapalı kalmanın en büyük sorun olduğunu düşünmüyorum. Kısıtlamayı takip etmemiz gerektiğini, bunun bu yarışları gerçekleştirmemiz için çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz."

"Yaşadığımız krizin, özellikle de McLaren olarak yaşadığımız krizin ardından, yakaladığımız bu pozitif momentum ile takım olarak bu krizden oldukça iyi şekilde çıkabileceğimizden eminim." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Editör Jonathan Noble

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