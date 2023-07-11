Horner: "Macaristan'da en büyük rakibimiz Williams olursa şaşırmam!"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Formula 1 Britanya Grand Prix'sinin ardından McLaren'i övdü ve Silverstone'da başarılı olmak için "gözlerini toptan ayırmamaları" gerektiğini açıkladı.
Formula 1'de zirvenin adı değişmese de, Red Bull'un ana rakibi neredeyse her yarış değişiyor.
Bazı yarışlar Aston Martin, bazı yarışlar Ferrari, bazı yarışlar Mercedes ve son olarak McLaren, Red Bull'un ana rakibiydi.
McLaren, aracını geliştirmeye devam ediyor ve getirilen güncellemeler MCL60'ın büyük bir adım atmasını sağlamış durumda.
Sky İtalya'ya konuşan Horner, bu durumdan etkilendiğini söyledi ve bir noktada Williams ile yarışırlarsa şaşırmayacağını belirtti.
Horner, "Durum her yarış farklı."
"Bu sefer McLaren vardı, geçen hafta ise Ferrari. Gelecek hafta belki de Williams olacak."
"Mücadele sürekli değişiyor. Silverstone benzersiz bir pist ve McLaren harika bir iş çıkardı, mükemmel bir performans sergiledi. Bizi limitlerimize kadar zorladılar."
"Kazanmak için tüm yarış boyunca işimize odaklanmamız gerekiyordu." dedi.
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