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Formula 1 Belçika GP

Horner, Macaristan GP'nin ardından Verstappen ile Lambiase arasında geçen konuşmanın detaylarını açıkladı

Red Bull takım patronu Christian Horner, Macaristan Grand Prix'sinin ardından Max Verstappen ile yarış mühendisi Gianpiero Lambiase arasında geçen konuşmayı detaylandırdı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase

Max Verstappen, Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase

Fotoğraf: Erik Junius

Christian Horner, Macaristan Grand Prix'sinin ardından Max Verstappen ve yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile arayı yumuşatmak için bir araya geldiğini açıkladı.

Verstappen, geçen hafta sonu Hungaroring'deki yarış sırasında mühendisi Lambiase ve Red Bull’a karşı öfkesini dile getirdi.

Hollandalı sürücü, Red Bull'un onu geç pite alma kararına ve böylece Lewis Hamilton'ın arkasına düşmesine sinirlendi.

Lambiase, Red Bull sürücüsünün 1. virajdaki mücadelesinin ardından takım radyosunda "çocukça" bir tartışmaya girmek istemediğini Verstappen'e açıkça belirtti.

Perşembe günü Spa-Francorchamps'ta Horner'ın da bulunduğu bir ortamda aralarını yumuşattılar.

Cumartesi günü Sky Sports'a konuşan Horner, "Max ile sekiz yıldır çalışıyoruz. Onu bu kadar iyi yapan özelliklerinden biri de bu.”

“Hayal kırıklığına uğradığında içini boşaltır. Bunu birçok kez duyduk. Eminim ki her Premier Lig oyuncusunun mikrofonu olsaydı, birilerinin içini döktüğünü duyardınız. Şu anda sporun geldiği noktada sorun, arabaya binmeden önce, arabadayken ve arabadan indiğinde bir mikrofon olması.”

“Onun öfkelendiği şeyleri duymak hoş değil, ama bu, yaptığı işe çok tutkulu bir sürücünün tepkisi. Onlarla birlikte yükseliyor ve sonra düşüyor. GP ve onun uzun bir ilişkisi var, birbirlerinin içini dışını biliyorlar. Perşembe günü oturup konuştuk. Bence bu bir anlık bir olay ve bundan sonra yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Horner, bunun “biraz danışmanlık” gibi olduğunu ve herhangi bir sorunu çözmenin en iyi yolunun açıkça konuşmak olduğunu esprili bir şekilde belirtti.

Horner şunları ekledi: "Biraz danışmanlık gibi. Herhangi bir sorunu çözmenin en iyi yolu, konuşmak ve tartışmak. Max ve GP bunu yaptı. Sayfayı çoktan çevirdiler ve yaz tatiline en iyi şekilde girmeye çalışıyorlar."

Horner, takım radyosuna müdahale etmeme kararını da savundu.

"O noktada, hiçbir anlamı yok,"

"Onu sadece daha fazla alevlendirirsiniz. Max, orada kalbiyle sürüyor. Büyük bir tutkuyla sürüyor. Yapacağınız tek şey onu daha fazla alevlendirmek olur.”

“Bırakın içinden çıksın. Çok çabuk sakinleşiyor. Akşam havaalanına vardığımızda bile tamamen sakindi. Her sürücü farklıdır. Oscar'ı radyoda dinliyorsunuz, tek kelime etmiyor. Max'i dinliyorsunuz, o farklı bir deneyim yaşıyor.” dedi.

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