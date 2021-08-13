Horner, Londra Grand Prix'si fikrini destekliyor

Çıkan söylentilere göre, İngiltere'nin başkentinde bir cadde yarışı yapılabilir ve Londra belediye başkanı Sadiq Khan da bu yarışın gerçekleşmesinin harika olacağını düşündüğünü söyledi.

London Evening Standart'a konuşan Khan şu ifadeleri kullandı: ''Formula 1'le görüşüyoruz ve gerçekten açık fikirliler.''

''Gerçek şu ki son dünya şampiyonu bir İngiliz. Lewis Hamilton ulusumuza ve spora iyi bir güvencedir ve başkentte bir Grand Prix yaparak gelecek sezon takvimde hem Silverstone'u hem de Londra'yı görmek harika olur.''

''Bence gelecek sene çok erken olabilir ancak Formula 1 yarışlarından çok etkilendik ve bunu olabildiğince yakın zamanda getirmek isteriz.''

Bu yarışa spor tarafından da ilginin olduğu düşünülüyor ve Mercedes takım patronu Toto Wolff'ün de daha önce, Silverstone'daki yarışın takvimde kalması koşuluyla, Londra'daki bir yarışın takvime eklenmesini görmekten mutlu olacağını açıklamıştı.

Horner da bu konuda Wolff'a katıldı ve Londra sokaklarında Formula 1 araçlarını görmenin güzel olacağını düşündüğünü söyledi.

Evening Standart'a göre Horner şu ifadeleri kullandı: ''Birkaç sezon önce Trafalgar Meydanı'ndaki etkinlikten gördüğümüz üzere Formula 1 için istek yüksek ve bu da Londra'nın merkezinin bir yarışın düzenlenmesi için kapatılabileceğini gösterdi.''

''Londra'da reklam yapmak harika olur. Aynı zamanda sokaklarda GP araçlarını görmek ve duymak da öyle. Bu şeylerin hiçbiri basit değil.''

''En önemlisi bunun için istek olması. Eğer belediye başkanı, hükümet ve Formula 1 bunun olmasını isterse [olur], umarım bunun imkansız olmadığı konusunda yeterince isteklilerdir.''

2017 yılında sürücüleri ve araçları görmek için 100.000 kişi F1 Live London etkinliğine katılmıştı.

Başkentte yarış düzenlemek farklı olacak olsa da, bu sezon takvime dönen Formula E bunu yapmanın mümkün olduğunu gösterdi.