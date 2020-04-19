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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Liberty, takımları hayatta tutabilmek için ödeme yapmalı"

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Horner: "Liberty, takımları hayatta tutabilmek için ödeme yapmalı"
Ekleyen:
, Editör
19 Nis 2020 06:30

Red Bull takım patronu Christian Horner, Liberty Media'nın takımları hayatta tutabilmek adına ödeme yapması gerektiğini düşünüyor.

Koronavirüs pandemisi ve ortaya çıkan tablo nedeniyle, sezonun başlangıcı süresiz olarak ertelendi. İlk dokuz Grand Prix zaten iptal edildi veya ileri bir tarihe ertelendi. Diğer yarışların da aynı kadere maruz kalma ihtimali oldukça yüksek.

Küçük takımlar bu süreçte büyük takımla kıyasla çok daha fazla acı çekiyorlar ve bazılarının iflas etmesinden endişe ediliyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Liberty Media'nın Formula 1 takımlarından herhangi birini kaybetmememek adına  acil ekonomik önlemler alması gerektiğini ve takımları hayatta tutabilmek adına finansal destek sağlayabileceklerini belirtti.

Horner, “Tüm bunlar büyük bir darbe olabilir ve bu durumda organizatörün bir karar vermesi gerekecek."

"Bu onların işi, bu takımları hayatta tutabilmek için nasıl davranacaklarına karar vermeleri gerekecek, çünkü Liberty'nin yarış yapabilmek adına bu takımlara ihtiyacı var. Liberty Media, gelecek yıl on şampiyonada on takımın tamamının yer alabilmesi için mümkün olan her şeyi yapacaktır."

"Kendi işlerini koruyabilmek adına, bu takımların 2020'de yarışabileceğinden emin olmak için para yardımı yapabileceklerini düşünüyorum." dedi.

Ancak Horner, küçük takımların krizi fırsata çevirmeye çalıştığını itiraf etti.

"Takımlar rekabetçi canavarlar gibiler ve elbette bunu kullanmak istiyorlar. Bütçe sınırı para hakkında değil, rekabetle ilgili. En iyi takımları orta grup takımlarının rekabet edebileceklerini hissettiği bir seviyeye getirmeye çalışmakla ilgili. Gerçek şu ki, harcama seviyesi ne olursa olsun, her zaman ön tarafta yer alan bazı takımlar ve arkada yer alan bazı takımlar olacak."

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Editör Kemal Şengül

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