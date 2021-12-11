Horner: "Lewis'in yaptığı zamanlara bakıp, 'bunu yapamayız' diye düşündüm"

2021 Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Red Bull pilotu, sıralama turlarında güçlü bir tur çıkardı ve Lewis Hamilton'ın 0.3 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Yarışa Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında Hamilton olacak.

Takım patronu Christian Horner, "Bu sabah hava koridorunu tartıştık. Yere basma kuvvetini düşürdük ve onlara düzlüklerde yetişmenin tek yolu buydu."

"Kabul etmeliyim ki Q1'den sonra, Lewis'in yaptığı zamanlara bakıp, 'bunu yapamayız' diye düşündüm. Sonra Q2 bizim için daha iyiydi, orta hamurda blokaj yaşadık ve bu ideal değildi. Bu da bizi yumuşak hamura geçmeye zorladı."

"Daha sonra üçüncü bölümdeki her iki tur da olağanüstüydü. Elbette, Checo iki düzlükte de hava koridorunu ona vermek için takım arkadaşıyla birlikte çalıştı, bugün kesinlikle mükemmel bir ekip çalışmasıydı."

"Bence bu, Max için yılın en iyi turlarından biriydi. Hava koridorundan sonraki turunda bile zamana yetişti ve hava koridoru muhtemelen yarım saniye değil, onda bir ya da iki saniye değerindeydi. Son sektörü, uyguladığı yere basma gücüne baktığınızda çılgınca. Bu kesinlikle çılgınca."

"Bence Max, her şeyini verdi, bu seansta her şeyi ortaya koydu. Checo iyi bir takım arkadaşı oldu, Max'e o performansı vermek için en uygun turunu feda etti. Böylece pole'ü aldı. Şimdi bunu yarına taşımaya çalışmalıyız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images



Verstappen ikinci bölümde orta hamur lastik setiyle büyük bir blokaj yaşadı. Bu yüzden sol ön lastikte büyük bir yanık nokta oluştu ve pite gelerek yumuşak lastiğe geçti.

"Dürüst olmak gerekirse lastikler 50/50'ydi. Bu yüzden yumuşak lastiklerle başlayacağımız için aşırı üzgün değiliz. Orta hamur biraz daha güçlü. Yarıştaki aşınmanın nasıl olacağını görmek çok ilginç olacak. Ancak aşınma açısından pist pozisyonunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"Yarın en iyi yarışımızı yapmalıyız. Başımızı öne eğmeli, start almalı ve hafta sonunun en hızlı yarışını yapmalıyız. Umarım bu, Lewis'i yenmek için yeterince iyi olur. Odaklanmamız gereken şey bu, Lewis'in etrafı, Checo ve Lando gibi yumuşak lastikle başlayan adamlarla çevrili. Checo'nun arkasında kimin olduğunu hatırlayamıyorum ama sanırım Ferrari pilotlarından biri var. Bu yüzden ilk birkaç turda bununla başa çıkmak için elleri dolu olacak."

"Şimdi bunu yarına taşımamız önemli. Temiz taraftan başlıyoruz ve daha iyi bir lastikteyiz. Sadece kendi yarışımıza odaklanacağız ve ne yaptıklarıyla ilgili endişelenmeyeceğiz. Bugün yaptığımız buydu. Son turda karşılık vermemeleri sürpriz oldu ama bugün tüm övgü Max'e ait. O bunu kesinlikle hak ediyor."

"Ona sadece, bu sabah kahvaltıda ne yediyse yarın da aynısını yapmasını söyleyin. Bu şampiyonluk için damalı bayrağa kadar savaşacak. Tüm yıl boyunca yaptığımız 21 yarışta bunu yaptı, o mükemmeldi. Umarım yarın iyi bir temiz ve rekabetçi bir yarış olur."