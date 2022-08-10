Horner, Leclerc'in tavırlarına hayran kalmış

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Charles Leclerc, bu yıl son şampiyon Max Verstappen'in şampiyonadaki ana rakibi oldu ve ilk 13 yarışta sık sık Hollandalı pilotla rekabete girdi.

Leclerc özellikle ilk yarışlarda Verstappen'le olan mücadelelerinde üstün gibi görünen taraftı ve yaptığı savunmalarla dikkatleri üzerine çekti.

İkilinin bu pist üstündeki sıkı mücadelesine rağmen aralarında hiçbir zaman temas yaşanmadı.

Leclerc ayrıca yaşanan sorunlar karşısında hayal kırıklığı yaşasa da, Ferrari'ye karşı eleştiri yapmaktan kaçındı ve çoğu zaman takımının arkasında durdu.

Red Bull patronu Christian Horner, bu yıl şimdiye kadar üç yarış kazanan Charles Leclerc'e büyük saygı duyduğunu söylerken, Ferrari sürücüsünün bu sezon karşı karşıya olduğu zorluklarla çok iyi baş ettiğini dile getirdi.

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Horner, "Kendisini yönetme şekline gerçekten büyük saygı duyuyorum."

"Pistte üstüne yarışma şeklide sert fakat adil. Şampiyonanın ilk yarısına bakarsanız, Max ile sık sık pist üstünde savaştı ve araçları arasında tek bir temas dahi olmadı."

"Bunu görmek çok güzeldi. Tüm bunlara dahil olmak büyük bir keyif." dedi.

Horner, şampiyonada önde olsalar bile durumun tersine dönebileceğinin farkında.

Horner, "Puan tablosunda durum iyi görünüyor ve yaz tatiline bu şekilde girmek harika bir şey ama daha gitmemiz gereken dokuz yarış var."

"Ferrari çok hızlı, Mercedes mücadeleye dönüyor. Şampiyonada daha gidilecek çok sayıda yarış var. Hatta bir de sprint yarışı var. Yani hiçbir şeyi hafife alamayız."

"Daha yapılacak çok yarış var ve hepsi farklı tarz pistlerde olacak." dedi.