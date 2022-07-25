Horner, Leclerc'in "kaza kralı" olduğu iddiasını yalanladı

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Pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu, 16. turda erken pit stop denemek için pite giren Verstappen’in erken bir pit ile öne geçmeye çalıştığının farkındaydı.

Bu sebeple baskı altında kalmaya devam eden Leclerc, lastik aşınmasından momentum kaybetmeye başladı ve bariyere çarparak yarış dışı kaldı. Böylece Verstappen liderliği alıp yarışı kazandı ve pilotlar şampiyonasındaki farkı 63 puana çıkardı.

Fransa GP’deki kaza, Leclerc’in kendi hatasıyla Imola’da spin atıp üçüncü sıradan altıncı sıraya düşmesine benzetildi.

Sky F1'den Ted Kravitz'in Monakolu pilotun Verstappen ile verdiği mücadelede önemli puanlar almasında mal olan bu kazanın ardından, Leclerc'in ‘kaza kralı’ olarak etiketlenip etiketlenemeyeceği sorusuna Horner, “Sanmıyorum.”

“Kazasına başka bir şeyin etkisi olup olmadığını bilmiyorum. O çok güçlü bir pilot.”

“Demek istediğim, bu iki adam birbirleriyle çok iyi mücadele edebiliyor ve araçları bu koşullarda limitlerine kadar zorlayabiliyorlar.”

“Bugün Leclerc’in kötü şansı bizim kötü şansımızdı ve bu şanssızlık yıl boyunca sürdü.” şeklinde yanıt verdi.

Leclerc hata yapmasaydı, galibiyetin kime gideceğini asla bilemeyeceğiz. Horner ise taraftarların, 12 yarışın 10'unu kazanan pilotlar arasında başka bir heyecan verici mücadeleyi kaçırdıklarını düşünüyor.

Horner, “Charles'ın pite girip iki-üç tur lastik avantajına sahip olduğunu görmek büyüleyici olurdu. Harika bir mücadele olurdu.”

“Lastik sıcaklıklarımız aslında oldukça kontrol altındaydı ve aşınma iyi görünüyordu. Ferrari’deki kadar aşınma yaşamadığımız için oldukça güçlü hissediyorduk ve bu yüzden agresif bir ‘tek pit-stop’ yaptık.” dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, crashes out at Le Beausset Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images